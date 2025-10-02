1566: Αλλάζει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας μέσω ενός τετραψήφιου

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ADVERTORIAL

Η νέα γραμμή του Υπουργείου Υγείας έχει τον πολίτη στο επίκεντρο, προωθεί την άμεση επικοινωνία όλων μας με το σύστημα υγείας, ενώ οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται τόσο τηλεφωνικά όσο και ψηφιακά

Ο καθένας από εμάς έχει βρεθεί αντιμέτωπος με δεκάδες διαφορετικές συμβουλές και προσεγγίσεις, όταν αναζητεί κατευθύνσεις για την πλοήγησή του στο ΕΣΥ. Διαφορετικές εμπειρίες που οδηγούν σε διαφορετικές απόψεις και καταλήγουν σε ένα χάος πληροφοριών που δεν ξέρεις πώς να αξιοποιήσεις, εν τέλει. Όσες όμως διάσπαρτες πληροφορίες και αν συλλέξεις, αυτό που χρειάζεσαι είναι σωστή καθοδήγηση στις υπηρεσίες και αυτή στη δίνει το 1566, η νέα γραμμή για την υγεία. Πλέον ξέρεις πού να απευθυνθείς.

Αυτό ακριβώς αποτυπώνει με άκρως ευρηματικό και χιουμοριστικό τρόπο, η διαφημιστική ταινία του Υπουργείου Υγείας για το 1566. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας αυθόρμητα σπεύδουν να συμβουλεύσουν σε μία κινηματογραφική αίθουσα έναν θεατή που παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα. Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλές διαφορετικές γνώμες και οπτικές.
Όμως η λύση είναι απλή και η μόνη αξιόπιστη: το 1566 και το 1566.gov.gr. Το έξυπνο σενάριο της ταινίας σκιαγραφεί την κατάσταση όπως την ξέραμε έως σήμερα, ενώ ο τερταψήφιος αριθμός έχει ήδη δημιουργήσει μία νέα πραγματικότητα που μεταμορφώνει την πρόσβαση στο ΕΣΥ.

Η νέα γραμμή του Υπουργείου Υγείας είναι μέρος του νέου Μηχανισμού Συντονισμού, Πλοήγησης και Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Υγείας. Με ψηφιακή τεχνολογία αιχμής και τον πολίτη στο επίκεντρο, προωθεί την άμεση επικοινωνία όλων μας με το σύστημα υγείας, ενώ οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται τόσο τηλεφωνικά όσο και ψηφιακά.

Στο πρώτο στάδιο της λειτουργίας του, ο καθένας από εμάς μπορεί να λαμβάνει δωρεάν 24/7 πληροφορίες για:
• Γιατρούς (προσωπικούς και συμβεβλημένους)
Κλείσιμο
• Δομές υγείας και εφημερίες (φαρμακεία, νοσοκομεία)
• Κλείσιμο ραντεβού μέσω ΗΔΙΚΑ σε Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας
• Προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς
• Παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ)
• Ταξιδιωτική ιατρική
• Ενημέρωση που αφορά στον τρόπο υποβολής καταγγελίας

Από την 1η Οκτωβρίου, η υπηρεσία επεκτείνεται και στα νοσοκομεία ΕΣΥ, για προγραμματισμό ραντεβού.

H υλοποίηση του 1566 χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU
