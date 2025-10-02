Δωρεάν Webinar: Τεχνητή Νοημοσύνη και Ποινική Δικαιοσύνη

Κλείσιμο

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) δημιουργεί νέες προκλήσεις αλλά και προοπτικές στον χώρο της δικαιοσύνης και του κοινωνικού ελέγχου. Πόσο συμβατή είναι η χρήση αλγοριθμικών συστημάτων με τις αρχές του Κράτους Δικαίου; Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τους νομικούς επαγγελματίες και την κοινωνία;Σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει το δωρεάν webinar που θα πραγματοποιηθείTο Δωρεάν Webinar υλοποιείται από τα Κ.Δ.Β.Μ. Easy Education.Θεματικές ενότητες του webinar:Θα παρουσιαστούν συνοπτικά έρευνες σχετικά με την χρήση της ΤΝ και αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων από τις αρχές επιβολής του νόμου και της απονομής δικαιοσύνης, δηλ. από τα δικαστήρια και την αστυνομία. Προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί και οφέλη που έχουν διαπιστωθεί από τις μελέτεςΘα συζητηθεί ο ρόλος των αλγοριθμικών εργαλείων στη λήψη αποφάσεων εντός του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης (π.χ. αξιολόγηση κινδύνου υποτροπής), αναλύοντας ζητήματα διαφάνειας, προκατάληψης (bias) και τη συμβατότητά τους με την αρχή του Κράτους ΔικαίουΤο webinar είναι σχεδιασμένο για:- Δικηγόρους και Νομικούς Συμβούλους- Δικαστικούς Λειτουργούς και Εισαγγελείς- Ερευνητές, Ακαδημαϊκούς και Φοιτητές Νομικής & Κοινωνικών Επιστημών- Επαγγελματίες σε θέματα Δεοντολογίας, Compliance και Προστασίας ΔεδομένωνΗ εκδήλωση αποσκοπεί στην ενημέρωση και τον προβληματισμό γύρω από τη χρήση της ΤΝ στο πεδίο της δικαιοσύνης, αναδεικνύοντας τόσο τις ευκαιρίες όσο και τους κινδύνους που συνεπάγεται η ψηφιακή εποχή για το Κράτος Δικαίου.Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών ΕπιστημώνΔικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω