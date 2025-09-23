Νova: Αναβάθμιση ταχυτήτων internet χωρίς επιπλέον χρέωση, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου!

, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,σημαντική προσφορά στα προγράμματα Σταθερής, φέρνονταςΗ εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα στρατηγικό βήμα προς την κατεύθυνσησεσε μια εποχή όπου αυξάνονται διαρκώς οι ανάγκες online σύνδεσης και οι υψηλές ταχύτητες, η αξιοπιστία και η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα είναι πιο αναγκαίες από ποτέ.Η Nova,έχει ήδη προβεί σε κινήσεις για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας internet των πελάτων της, όπως:Παρέχοντας υπηρεσίες συνδεσιμότητας υψηλού επιπέδου, η Nova συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, απόδήλωσε: «Πρόκειται για ακόμη μία σημαντική κίνηση από την πλευρά μας στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής προσέγγισής μας. Οι υψηλότερες ταχύτητες internet είναι κάτι που αναζητούν οι συνδρομητές και με αυτό τον τρόπο, προσφέρουμε τη δυνατότητα σε πάνω από 500 χιλιάδες συνδρομητές μας να απολαύσουν τα οφέλη των υψηλότερων ταχυτήτων: συνδεσιμότητα πολλαπλών συσκευών, εκμετάλλευση λύσεων smart home, διαρκές streaming υψηλής ποιότητας και καλύτερη εμπειρία online gaming, ανάμεσα σε άλλα».Η προσφορά απευθύνεται σε υφιστάμενους συνδρομητές Nova σταθερής τηλεφωνίας και internet, που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κυρίως τεχνικής φύσεως.