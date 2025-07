Το St George Lycabettus παρουσιάζει την πιο στυλάτη διαδρομή στην πόλη

Κλείσιμο

Το εμβληματικόμε την απαράμιλλη θέα στην Ακρόπολη και την καρδιά του Κολωνακίου στα πόδια του, επεκτείνει την premium εμπειρία φιλοξενίας του παρουσιάζοντας μια νέα, μοναδική υπηρεσία: ιδιωτικά transfers & curated day trips με το αποκλειστικό εταιρικό MINI Cooper.Με έμφαση στο boutique lifestyle, η νέα αυτή υπηρεσία υπόσχεται στους επισκέπτες να ανακαλύψουν την Αθήνα – αλλά και τους γύρω προορισμούς – με άνεση, στυλ και απόλυτη εξατομίκευση.Ένα MINI – Αμέτρητες ΔιαδρομέςΟι επισκέπτες του St George Lycabettus μπορούν πλέον να απολαύσουν:- Πολυτελή μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο, με την υπογραφή της φιλοξενίας του ξενοδοχείου.- Θεματικές ημερήσιες εκδρομές, σχεδιασμένες από το concierge team – από sunset drives στο Σούνιο, μέχρι γευστικές αποδράσεις σε αττικά οινοποιεία.- Εμπειρίες lifestyle & culture tours, ιδανικές για όσους θέλουν να ζήσουν την πόλη «σαν ντόπιοι», αλλά με premium πινελιές.-Photo-ready στιγμές, για τους λάτρεις του Instagram και των μοναδικών urban snapshots.Με motto “Αthens like a Local- In Style”, το St George Lycabettus αναβαθμίζει το city break σε μια ολοκληρωμένη mini boutique εμπειρία. Από την πρώτη καλημέρα στο rooftop πρωινό, μέχρι τη δύση του ηλίου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, κάθε διαδρομή γίνεται ένα μικρό ταξίδι γεμάτο εικόνες, άνεση και στυλ.Μια ακόμη ξεχωριστή λεπτομέρεια: η εμπειρία του Mini Cooper Tour μπορεί να ολοκληρωθεί. Μετά από μια μέρα γεμάτη ανακαλύψεις, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια ιδιωτική προβολή ταινίας σε έναν χώρο υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας, δημιουργώντας το απόλυτο city break with style.