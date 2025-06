«Maria Sakkari: My roots, my route» στο κορτ του Novasports!

Η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για τη Κυριακή 29 Ιουνίου στις 21:30, μια ημέρα πριν έναρξη του Wimbledon, ενώ θα προβληθεί σε επανάληψη τη Δευτέρα 30/6 στις 14:30 λίγο πριν τον εναρκτήριο αγώνα του Centre Court, από το Novasports PrimeΗ Μαρία Σάκκαρη διηγείται πού και πώς ξεκίνησαν όλα, από τότε που ήταν μικρό κορίτσι μέχρι σήμερα ως αστέρας των courts και του αθλητικού μάρκετινγκΜε τη δυνατότητα “timeshift” της πλατφόρμας ΕΟΝ, η ταινία θα είναι διαθέσιμη για θέαση 7 ημερών ενώ από τη Δευτέρα 7 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη στην υπηρεσία On Demand.Αθήνα, 24 Ιουνίου 2025. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τένις Μαρία Σάκκαρη έχει την τιμητική της στα κορτ του Novasports! Την Κυριακή 29 Ιουνίου στις 21:30, μία ημέρα πριν από την έναρξη του Wimbledon που θα μεταδοθεί αποκλειστικά στα κανάλια Novasports, θα κάνει πρεμιέρα στο Novasports Prime η ταινία «Maria Sakkari: My roots, my route» , συμπαραγωγή της ICARUS Sports και του Novasports σε δημοσιογραφική επιμέλεια του διευθυντή των αθλητικών καναλιών της Nova, Γιώργου Λιώρη. Η ταινία θα προβληθεί σε επανάληψη τη Δευτέρα 30 Ιουνίου στις 14:30 λίγο πριν τον εναρκτήριο αγώνα του Centre Court, από το Novasports Prime.Οι φίλοι του τένις θα έχουν την ευκαιρία να δουν πως η Μαρία Σάκκαρη αντιμετώπισε συγκινητικές στιγμές και μεγάλες ανατροπές στην πορεία της προς την ελίτ του τένις, ενισχύοντας θεαματικά τη δημοφιλία του αθλήματος στης Ελλάδα. Παράλληλα, τιμώντας τις ρίζες της για ν’ ακολουθήσει το δικό της παγκόσμιο ταξίδι και τη δική της διαδρομή, κατάφερε ο κόσμος να την θυμάται εκτός από τις επιτυχίες της για το χαμόγελό της, για την αγάπη για τον αθλητισμό και την πατρίδα της.Η Μαρία Σάκκαρη κατά της διάρκεια του αφιερώματος, διηγείται πού και πώς ξεκίνησαν όλα, από τότε που ήταν μικρό κορίτσι μέχρι σήμερα ως αστέρας των courts και του αθλητικού μάρκετινγκ. Αυτά που έπαιξαν ρόλο, οι μέντορες, οι αξίες, η οικογένειά της και όσα την βοήθησαν να πετύχει τα όνειρα και τους στόχους της.Mε τη δυνατότητα “timeshift” της κορυφαίας πλατφόρμας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της ΕΟΝ, η ταινία θα είναι διαθέσιμη για θέαση 7 ημερών ενώ από τη Δευτέρα 7 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη στην υπηρεσία On Demand.