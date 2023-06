Νέα καμπάνια από το Fortimel της NUTRICIA για τη διαχείριση της δυσθρεψίας

Θρεπτικά σκευάσματα Fortimel & Δυσθρεψία

Σε συνέχεια της καμπάνιας ευαισθητοποίησης του Fortimel της NUTRICIA τα τελευταία δύο χρόνια, και με βασικό μήνυμα το «», η νέα καμπάνια του Fortimel επιδιώκει να στείλει ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όλα τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών με ακούσια απώλεια βάρους, λόγω δυσθρεψίας (υποθρεψίας). Πιο συγκεκριμένα, τους ενθαρρύνεικαι να συνεχίσουν να απολαμβάνουν όσα μετρούν πραγματικά.Η καμπάνια επικεντρώνεται στιςγια τους ηλικιωμένους, στις μικρές χαρές της ζωής, που θέλουν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν, με αγαπημένα πρόσωπα, χωρίς περιορισμούς.Μέσα από τα μάτια του εγγονού, «βλέπουμε» κι εμείς την απώλεια βάρους της γιαγιάς του, που τον ανησυχεί γιατί δε μπορούν να παίξουν όπως παλιά. Ο μικρός, σκαρφίζεται παιχνιδιάρικα «κόλπα» προκειμένου να αυξήσει το βάρος της και να συνεχίσουν να απολαμβάνουν μαζί, χαρούμενες στιγμές παιχνιδιού.Το Fortimel της Nutricia καλεί τα άτομα με ακούσια απώλεια βάρους να διαχειριστούν την δυσθρεψία και, ενός διαιτολόγου ή ενός φαρμακοποιού.Μέσα από την ιστοσελίδα www.dosevaros.gr το κοινό μπορεί να ενημερωθεί εκτενώς για το ζήτημα της δυσθρεψίας και να πραγματοποιήσει ένανγια την αξιολόγηση της πιθανότητας ύπαρξης δυσθρεψίας. Απαντώντας σε ένα πολύ εύκολο και σύντομο ερωτηματολόγιο, με την βοήθεια της τεχνολογίας, μπορεί να λάβει μια γενική αξιολόγηση και στη συνέχεια, εάν προκύπτει ρίσκο εμφάνισης δυσθρεψίας, μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με ιατρό της εταιρείας Docandu για περαιτέρω διατροφικές συμβουλές*.Η καμπάνια «Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία»Τα θτης NUTRICIA. Είναι Τρόφιμα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που σχετίζεται με ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη ενός Επαγγελματίας Υγείας.παρουσιάζεται όταν ο οργανισμός χρειάζεται περισσότερα θρεπτικά συστατικά από αυτά που τελικά λαμβάνει μέσω της καθημερινής διατροφής και παρ' όλο που αφορά 1 στους 3 άνω των 65 ετών, τα συμπτώματά της συνήθως περνάνε απαρατήρητα. Ανεξήγητη απώλεια βάρους, εξάντληση, αδυναμία, μειωμένη όρεξη για φαγητό ή δυσκολία στην κίνηση αποτελούν κάποια από τα «σημάδια» της δυσθρεψίας που κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει στον εαυτό του ή σε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο.Η Danone είναι μια κορυφαία, παγκόσμια εταιρεία τροφίμων που δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: Γαλακτοκομικά & Φυτικά προϊόντα, Νερά και Εξειδικευμένη Διατροφή.Με μια μακροχρόνια αποστολή να φέρουμε την υγεία μέσω των τροφίμων σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, η Danone στοχεύει να εμπνεύσει πιο υγιεινή και βιώσιμη διατροφή και πρακτικές κατανάλωσης, ενώ δεσμεύεται να επιτύχει θετικό αντίκτυπο στις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Με 100.000 εργαζόμενους και προϊόντα που πωλήθηκαν σε περισσότερες από 120 αγορές, η Danone απέφερε πωλήσεις 24,2 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021. Το χαρτοφυλάκιο της Danone περιλαμβάνει κορυφαίες διεθνείς μάρκες καθώς και ισχυρές τοπικές και περιφερειακές μάρκες.Στην Ελλάδα η Danone – Nutricia διαθέτει στην αγορά τις μάρκες Activia, Danette, Danonino, Super Mario, Alpro, Provamel, Almiron, Milupa, Nutricia, Fortimel, Souvenaid, Neocate κλπ.Η NUTRICIA πιστεύει στη δύναμη της διατροφής και ότι μέσω αυτής μπορεί να επιτευχθεί θετική αλλαγή στην υγεία του ανθρώπου. Από το 1896 έχει υπάρξει πρωτοπόρος στις διατροφικές καινοτομίες, μέσα από ενδελεχή έρευνα και επιστημονικά τεκμήρια πάνω στις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού, συνεισφέροντας στις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Η Nutricia διαθέτει μια πλήρη σειρά εξειδικευμένων θρεπτικών σκευασμάτων για τη διατροφική διαχείριση της δυσθρεψίας.1. Malnutrition in older adults: Correlations with social, diet-related, and neuropsychological factors, K Κατσάς, Μάρτιος 2020.2. Prevalence of protein-energy malnutrition risk in European older adults in community, residential and hospital settings, according to 22 malnutrition screening tools validated for use in adults ≥65 years A systematic review and meta-analysis3. NutritionDay Worldwide [Internet]. [cited 2015 Oct 14]. Available from: http://www.nutritionday.org/en/about-nday/what-is-nutritionday/ index.html * Oι συμβουλές που παρέχονται μέσω αυτής της εφαρμογής δεν αποτελούν επίσημη ιατρική γνωμάτευση, αλλά μια γενική αξιολόγηση βάσει των απαντήσεων σας.