Πώς έμαθα να ζω με τον διαβήτη – Η Σοφία Μανέα μιλά για την αυτονομία και τη ζωή χωρίς αποκλεισμούς

*Γράφει η κυρία Σοφία Μανέα, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Αγώνος κατά του Νεανικού Διαβήτη (ΠΕΑΝΔ)



Ο διαβήτης μπήκε στη ζωή μου στην εφηβεία, σε μια περίοδο γεμάτη αλλαγές και αναζητήσεις. Η διάγνωση ήταν μια νέα πραγματικότητα που έπρεπε να μάθω να διαχειρίζομαι και να εντάξω στην καθημερινότητά μου, χωρίς να αφήσω να καθορίσει ποια είμαι. Με τον καιρό κατάλαβα ότι ο διαβήτης δεν είναι εμπόδιο, αλλά μια συνθήκη που απαιτεί οργάνωση, συνέπεια και γνώση. Όσο πιο γρήγορα το αποδεχτεί κανείς, τόσο πιο ελεύθερος νιώθει.



Η νόσος δεν αφορά μόνο το άτομο που τη ζει, αλλά ολόκληρη την οικογένεια. Οι γονείς καλούνται να μάθουν νέες διαδικασίες, να προσαρμόσουν το πρόγραμμα του σπιτιού και να αποκτήσουν γνώσεις που δεν είχαν φανταστεί ότι θα χρειαστούν. Η οικογένεια γίνεται ομάδα κι αυτή η ομαδικότητα βοηθά το παιδί να νιώσει ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.



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