Οι Ρώσοι «στραγγαλίζουν» ενεργειακά την Ουκρανία: Νέο χτύπημα με drones και πυρκαγιά σε μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Naftogaz, το πλήγμα προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ οι εργαζόμενοι βρίσκονταν σε καταφύγιο την ώρα της επίθεσης - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το πλήγμα προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ οι εργαζόμενοι βρίσκονταν σε καταφύγιο την ώρα της επίθεσης.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης. Η πλήρης έκταση των καταστροφών δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, καθώς η αποτίμηση των ζημιών θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας.
#Breaking Reuters, citing Ukrainian company #Naftogaz: 🔥Fire breaks out at a company facility following a Russian drone attack in the centre of the country #RussiaUkraineWar https://t.co/gIvT2GRTqj— ⚡️🌎 Sarwar 🌐⚡️ (@ferozwala) November 14, 2026
Όπως δήλωσε ο ασκών καθήκοντα προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Naftogaz, Σερχίι Φεντορένκο, οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον των υποδομών της εταιρείας έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.
Σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Naftogaz
🚨 Four Ukrainian regions came under Russian attack. Homes were damaged, children were injured, a medical facility was hit and a major fire broke out at a Naftogaz site. The attacks were reported across Zaporizhzhia, Kharkiv, Poltava and Dnipropetrovsk regions. 📍 Zaporizhzhia: A residential building and an educational institution were damaged in the Voznesenskyi district. Initial reports said 17 people were injured, including two children. A later update revised the figure to 15. 📍 Kharkiv region: Seven people, including four children, were initially reported injured in attacks on Derhachi. Homes and vehicles were damaged. Production and warehouse buildings were hit in Zlatopil and Balakliia. In Kharkiv, a jet-powered combat drone struck the grounds of a medical facility. 📍 Poltava region: Russian drones attacked a Naftogaz facility, triggering a large fire. The company said employees were in shelters at the time of the attack. 📍 Dnipropetrovsk region: Pavlohrad was also targeted. Casualty reports remain preliminary as the consequences are assessed. ⚠️ Four regions. Residential areas, medical facilities and energy infrastructure under attack. Can Ukraine's current air defence system protect civilians and critical infrastructure against attacks on this scale, or is a major change in its defensive strategy now unavoidable?— 🇺🇦 Vortex Report (@VortexReportX) November 14, 2026
Το νέο πλήγμα εντάσσεται στο κύμα ρωσικών επιθέσεων εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, την ώρα που η χώρα επιχειρεί να διατηρήσει τη λειτουργία των υποδομών ηλεκτροδότησης και φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα.
Στις 11 Νοεμβρίου, ρωσικά drones είχαν πλήξει εγκατάσταση της Naftogaz στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και ζημιές στον εξοπλισμό της. Μία ημέρα αργότερα, στις 12 Νοεμβρίου, δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν εγκατάσταση πετρελαίου και φυσικού αερίου της εταιρείας στην περιφέρεια Τσερνίχιβ.
Μέχρι στιγμής, η Naftogaz δεν έχει προσδιορίσει το μέγεθος των καταστροφών που προκάλεσε η σημερινή επίθεση στην Πολτάβα ούτε έχει διευκρινίσει εάν το πλήγμα θα επηρεάσει τη λειτουργία της εγκατάστασης ή τη συνολική παραγωγή φυσικού αερίου.
Σε εξέλιξη η αποτίμηση των ζημιών
Η νέα επίθεση καταγράφεται ενώ οι ουκρανικές αρχές έχουν επεξεργαστεί 24 διαφορετικά σενάρια για τη διαχείριση των αναγκών του πετρελαϊκού τομέα και του φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδεχόμενο νέων ρωσικών πληγμάτων.
The instability of the Ukrainian electrical grid due to military activity resulted in several reductions of power of some operating units in nuclear power plants in Ukraine this week, stated IAEA Director General @RafaelMGrossi: https://t.co/LVspekEwB4 https://t.co/B4ss2sIm5N— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 14, 2026
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