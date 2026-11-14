Οι Ρώσοι «στραγγαλίζουν» ενεργειακά την Ουκρανία: Νέο χτύπημα με drones και πυρκαγιά σε μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου

The instability of the Ukrainian electrical grid due to military activity resulted in several reductions of power of some operating units in nuclear power plants in Ukraine this week, stated IAEA Director General @RafaelMGrossi: https://t.co/LVspekEwB4 https://t.co/B4ss2sIm5N — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 14, 2026

Νωρίτερα, με ανάρτησή του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε ότι η αστάθεια του ουκρανικού ηλεκτρικού δικτύου, λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων, οδήγησε την εβδομάδα που πέρασε σε αρκετές μειώσεις της ισχύος ορισμένων λειτουργουσών μονάδων σε πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας στην Ουκρανία.