Οι Ρώσοι «στραγγαλίζουν» ενεργειακά την Ουκρανία: Νέο χτύπημα με drones και πυρκαγιά σε μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου
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Οι Ρώσοι «στραγγαλίζουν» ενεργειακά την Ουκρανία: Νέο χτύπημα με drones και πυρκαγιά σε μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Naftogaz, το πλήγμα προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ οι εργαζόμενοι βρίσκονταν σε καταφύγιο την ώρα της επίθεσης - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι Ρώσοι «στραγγαλίζουν» ενεργειακά την Ουκρανία: Νέο χτύπημα με drones και πυρκαγιά σε μονάδα παραγωγής φυσικού αερίου
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Νέα ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σημειώθηκε εναντίον εγκατάστασης της ουκρανικής κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz, στην περιφέρεια Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το πλήγμα προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ οι εργαζόμενοι βρίσκονταν σε καταφύγιο την ώρα της επίθεσης.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επίθεσης. Η πλήρης έκταση των καταστροφών δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, καθώς η αποτίμηση των ζημιών θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας.



Σχεδόν καθημερινές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Naftogaz

Όπως δήλωσε ο ασκών καθήκοντα προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Naftogaz, Σερχίι Φεντορένκο, οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον των υποδομών της εταιρείας έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας.


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Το νέο πλήγμα εντάσσεται στο κύμα ρωσικών επιθέσεων εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, την ώρα που η χώρα επιχειρεί να διατηρήσει τη λειτουργία των υποδομών ηλεκτροδότησης και φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα.

Στις 11 Νοεμβρίου, ρωσικά drones είχαν πλήξει εγκατάσταση της Naftogaz στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και ζημιές στον εξοπλισμό της. Μία ημέρα αργότερα, στις 12 Νοεμβρίου, δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν εγκατάσταση πετρελαίου και φυσικού αερίου της εταιρείας στην περιφέρεια Τσερνίχιβ.


Σε εξέλιξη η αποτίμηση των ζημιών

Μέχρι στιγμής, η Naftogaz δεν έχει προσδιορίσει το μέγεθος των καταστροφών που προκάλεσε η σημερινή επίθεση στην Πολτάβα ούτε έχει διευκρινίσει εάν το πλήγμα θα επηρεάσει τη λειτουργία της εγκατάστασης ή τη συνολική παραγωγή φυσικού αερίου.

Η νέα επίθεση καταγράφεται ενώ οι ουκρανικές αρχές έχουν επεξεργαστεί 24 διαφορετικά σενάρια για τη διαχείριση των αναγκών του πετρελαϊκού τομέα και του φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδεχόμενο νέων ρωσικών πληγμάτων.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε ότι η αστάθεια του ουκρανικού ηλεκτρικού δικτύου, λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων, οδήγησε την εβδομάδα που πέρασε σε αρκετές μειώσεις της ισχύος ορισμένων λειτουργουσών μονάδων σε πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας στην Ουκρανία.


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