Άννα Μαστοράκου: Ψηφιακό εμβολιαστικό προφίλ για κάθε πολίτη – 3 παρεμβάσεις για αποτελεσματικότερη πρόληψη
Άννα Μαστοράκου: Ψηφιακό εμβολιαστικό προφίλ για κάθε πολίτη – 3 παρεμβάσεις για αποτελεσματικότερη πρόληψη
Την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των εμβολιασμών, ενεργότερη συμμετοχή των γιατρών και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέδειξε η Άννα Μαστοράκου στην Ημερίδα Εμβολιασμού του ygeiamou.gr
Ο εμβολιασμός απαιτεί σχεδιασμό, συντονισμό και εξατομικευμένη προσέγγιση, ιδιαίτερα όταν αφορά σε ηλικιωμένους και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, γιατρών, ιατρικών συλλόγων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέδειξε η Άννα Μαστοράκου, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης.
Ο κεντρικός ρόλος του γιατρού και οι ψηφιακές υπενθυμίσεις
«Ο εμβολιασμός είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Χρειάζεται προγραμματισμός και ο γιατρός έχει κεντρικό ρόλο», τόνισε η κ. Μαστοράκου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο κεντρικός ρόλος του γιατρού και οι ψηφιακές υπενθυμίσεις
«Ο εμβολιασμός είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Χρειάζεται προγραμματισμός και ο γιατρός έχει κεντρικό ρόλο», τόνισε η κ. Μαστοράκου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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