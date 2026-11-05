Άννα Μαστοράκου: Ψηφιακό εμβολιαστικό προφίλ για κάθε πολίτη – 3 παρεμβάσεις για αποτελεσματικότερη πρόληψη

Ο εμβολιασμός απαιτεί σχεδιασμό, συντονισμό και εξατομικευμένη προσέγγιση, ιδιαίτερα όταν αφορά σε ηλικιωμένους και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, γιατρών, ιατρικών συλλόγων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέδειξε η Άννα Μαστοράκου, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης.«Ο εμβολιασμός είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Χρειάζεται προγραμματισμός και ο γιατρός έχει κεντρικό ρόλο», τόνισε η κ. Μαστοράκου.Διαβάστε περισσότερα στο