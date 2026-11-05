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Άννα Μαστοράκου: Ψηφιακό εμβολιαστικό προφίλ για κάθε πολίτη – 3 παρεμβάσεις για αποτελεσματικότερη πρόληψη
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Άννα Μαστοράκου Εμβόλια Εμβολιασμοί 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό

Άννα Μαστοράκου: Ψηφιακό εμβολιαστικό προφίλ για κάθε πολίτη – 3 παρεμβάσεις για αποτελεσματικότερη πρόληψη

Την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των εμβολιασμών, ενεργότερη συμμετοχή των γιατρών και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέδειξε η Άννα Μαστοράκου στην Ημερίδα Εμβολιασμού του ygeiamou.gr

Άννα Μαστοράκου: Ψηφιακό εμβολιαστικό προφίλ για κάθε πολίτη – 3 παρεμβάσεις για αποτελεσματικότερη πρόληψη
Βίκυ Βενιού
Ο εμβολιασμός απαιτεί σχεδιασμό, συντονισμό και εξατομικευμένη προσέγγιση, ιδιαίτερα όταν αφορά σε ηλικιωμένους και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, γιατρών, ιατρικών συλλόγων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέδειξε η Άννα Μαστοράκου, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης.

Ο κεντρικός ρόλος του γιατρού και οι ψηφιακές υπενθυμίσεις

«Ο εμβολιασμός είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Χρειάζεται προγραμματισμός και ο γιατρός έχει κεντρικό ρόλο», τόνισε η κ. Μαστοράκου.

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Βίκυ Βενιού
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