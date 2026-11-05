Ευάγγελος Φραγκούλης: Ενίσχυση της ΠΦΥ και κίνητρα στους γιατρούς για την αύξηση των εμβολιασμών
YGEIAMOU.GR
Ευάγγελος Φραγκούλης 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό

Ευάγγελος Φραγκούλης: Ενίσχυση της ΠΦΥ και κίνητρα στους γιατρούς για την αύξηση των εμβολιασμών

Ο Ευάγγελος Φραγκούλης τόνισε στην 5η Ημερίδα Εμβολιασμού του ygeiamou.gr ότι η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η καλύτερη πρόσβαση στον προσωπικό γιατρό είναι απαραίτητες για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης

Ευάγγελος Φραγκούλης: Ενίσχυση της ΠΦΥ και κίνητρα στους γιατρούς για την αύξηση των εμβολιασμών
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά


Προτάσεις για την περαιτέρω προώθηση των εμβολιασμών μέσω του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) κατέθεσε μέσω της 5ης Ημερίδας για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr o Ευάγγελος Φραγκούλης, Γενικός γιατρός, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής.

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε υψηλή εμβολιαστική κάλυψη εάν δεν προσφέρουμε απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη στην ΠΦΥ και στον οικογενειακό γιατρό. Όταν υπάρχει το έλλειμμα κάλυψης σε προσωπικό γιατρό είναι αναμενόμενο να υπάρχει έλλειμμα και στους εμβολιασμούς», σημείωσε ο κ. Φραγκούλης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης