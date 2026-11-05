Ευάγγελος Φραγκούλης: Ενίσχυση της ΠΦΥ και κίνητρα στους γιατρούς για την αύξηση των εμβολιασμών



Προτάσεις για την περαιτέρω προώθηση των εμβολιασμών μέσω του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) κατέθεσε μέσω της 5ης Ημερίδας για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr o Ευάγγελος Φραγκούλης, Γενικός γιατρός, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής.

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε υψηλή εμβολιαστική κάλυψη εάν δεν προσφέρουμε απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη στην ΠΦΥ και στον οικογενειακό γιατρό. Όταν υπάρχει το έλλειμμα κάλυψης σε προσωπικό γιατρό είναι αναμενόμενο να υπάρχει έλλειμμα και στους εμβολιασμούς», σημείωσε ο κ. Φραγκούλης.



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