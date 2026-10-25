Ιός Έμπολα: Ξεκινούν δοκιμές για νέο εμβόλιο κατά του στελέχους BDBV
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Αφρική Εμβόλια Ιός Έμπολα Κλινικές μελέτες

Ιός Έμπολα: Ξεκινούν δοκιμές για νέο εμβόλιο κατά του στελέχους BDBV

Ο EMA και ο Αφρικανικός Οργανισμός Φαρμάκων ζητούν την επιτάχυνση των κλινικών δοκιμών για την ανάπτυξη εμβολίων κατά του ιού Έμπολα Bundibugyo, λόγω της συνεχιζόμενης επιδημίας

Ιός Έμπολα: Ξεκινούν δοκιμές για νέο εμβόλιο κατά του στελέχους BDBV
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Την έγκαιρη έναρξη κλινικών δοκιμών για πιθανά εμβόλια κατά της νόσου Έμπολα που προκαλείται από τον ιό Bundibugyo (BDBV) και έχει προκαλέσει την τελευταία επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό υποστηρίζουν με κοινό έγγραφο θέσεων που δημοσίευσαν η Ομάδα Εργασίας Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Task Force – ETF) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και ο Αφρικανικός Οργανισμός Φαρμάκων (African Medicines Agency – AMA).

Το έγγραφο εκπονήθηκε έπειτα από επιστημονική διαβούλευση με τους αρμόδιους εμπειρογνώμονες, η οποία διοργανώθηκε από τον AMA, τον EMA και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) στις 24 Αυγούστου 2026.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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