Ιός Έμπολα: Ξεκινούν δοκιμές για νέο εμβόλιο κατά του στελέχους BDBV

Ο EMA και ο Αφρικανικός Οργανισμός Φαρμάκων ζητούν την επιτάχυνση των κλινικών δοκιμών για την ανάπτυξη εμβολίων κατά του ιού Έμπολα Bundibugyo, λόγω της συνεχιζόμενης επιδημίας