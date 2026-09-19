Εμβόλια: Γιατί κάποιοι εμφανίζουν παρενέργειες και άλλοι όχι – Τι δείχνει νέα μελέτη
Εμβόλια: Γιατί κάποιοι εμφανίζουν παρενέργειες και άλλοι όχι – Τι δείχνει νέα μελέτη
Ερευνητές εντόπισαν έναν πιθανό βιολογικό μηχανισμό πίσω από τις διαφορετικές αντιδράσεις μετά τον εμβολιασμό - Τι ρόλο φαίνεται να παίζουν οι ιντερφερόνες
Έναν πιθανό βιολογικό μηχανισμό που μπορεί να εξηγεί γιατί ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν πυρετό, κόπωση, πονοκέφαλο ή εντονότερη τοπική αντίδραση μετά τον εμβολιασμό, ενώ άλλοι δεν αισθάνονται σχεδόν τίποτα, εντόπισαν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γενεύης (UNIGE) και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Γενεύης (HUG).
Σύμφωνα με τη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε στο Science Translational Medicine, η απάντηση ενδέχεται να βρίσκεται σε διαφορές που υπάρχουν στο ανοσοποιητικό σύστημα πριν ακόμη γίνει το εμβόλιο.
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Σύμφωνα με τη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε στο Science Translational Medicine, η απάντηση ενδέχεται να βρίσκεται σε διαφορές που υπάρχουν στο ανοσοποιητικό σύστημα πριν ακόμη γίνει το εμβόλιο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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