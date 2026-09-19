Εμβόλια: Γιατί κάποιοι εμφανίζουν παρενέργειες και άλλοι όχι – Τι δείχνει νέα μελέτη
YGEIAMOU.GR
Εμβολιασμός Παρενέργειες Εμβόλιο

Εμβόλια: Γιατί κάποιοι εμφανίζουν παρενέργειες και άλλοι όχι – Τι δείχνει νέα μελέτη

Ερευνητές εντόπισαν έναν πιθανό βιολογικό μηχανισμό πίσω από τις διαφορετικές αντιδράσεις μετά τον εμβολιασμό - Τι ρόλο φαίνεται να παίζουν οι ιντερφερόνες

Εμβόλια: Γιατί κάποιοι εμφανίζουν παρενέργειες και άλλοι όχι – Τι δείχνει νέα μελέτη
Κλέλια Γιαρίμογλου
Έναν πιθανό βιολογικό μηχανισμό που μπορεί να εξηγεί γιατί ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν πυρετό, κόπωση, πονοκέφαλο ή εντονότερη τοπική αντίδραση μετά τον εμβολιασμό, ενώ άλλοι δεν αισθάνονται σχεδόν τίποτα, εντόπισαν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γενεύης (UNIGE) και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Γενεύης (HUG).

Σύμφωνα με τη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε στο Science Translational Medicine, η απάντηση ενδέχεται να βρίσκεται σε διαφορές που υπάρχουν στο ανοσοποιητικό σύστημα πριν ακόμη γίνει το εμβόλιο.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης