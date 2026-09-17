Ορίστηκαν νέοι εξεταστές για τις ειδικότητες των γιατρών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Δείτε τα ονόματα

Το Υπουργείο Υγείας συγκρότησε νέες εξεταστικές επιτροπές για τις πανελλαδικές εξετάσεις ιατρικών ειδικοτήτων, με 42 επιτροπές στην Αθήνα και 34 στη Θεσσαλονίκη και θητεία έως τον Αύγουστο του 2027 - Δείτε τα ονόματα