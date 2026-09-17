Ορίστηκαν νέοι εξεταστές για τις ειδικότητες των γιατρών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Δείτε τα ονόματα
YGEIAMOU.GR
Εξετάσεις Επιτροπή Ιατρική Ειδικότητα Υπουργείο Υγείας

Ορίστηκαν νέοι εξεταστές για τις ειδικότητες των γιατρών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Δείτε τα ονόματα

Το Υπουργείο Υγείας συγκρότησε νέες εξεταστικές επιτροπές για τις πανελλαδικές εξετάσεις ιατρικών ειδικοτήτων, με 42 επιτροπές στην Αθήνα και 34 στη Θεσσαλονίκη και θητεία έως τον Αύγουστο του 2027 - Δείτε τα ονόματα

Ορίστηκαν νέοι εξεταστές για τις ειδικότητες των γιατρών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Δείτε τα ονόματα
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Νέες εξεταστικές επιτροπές για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων απόκτησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας συγκροτήθηκαν από το υπουργείο Υγείας, με έδρες την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους και αναρτήθηκαν στη Διαύγεια ορίζονται οι γιατροί που θα στελεχώσουν τις εξεταστικές επιτροπές για την επόμενη περίοδο, με τη θητεία τους να ορίζεται έως τις 31 Αυγούστου 2027.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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