Ορίστηκαν νέοι εξεταστές για τις ειδικότητες των γιατρών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Δείτε τα ονόματα
Ορίστηκαν νέοι εξεταστές για τις ειδικότητες των γιατρών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Δείτε τα ονόματα
Το Υπουργείο Υγείας συγκρότησε νέες εξεταστικές επιτροπές για τις πανελλαδικές εξετάσεις ιατρικών ειδικοτήτων, με 42 επιτροπές στην Αθήνα και 34 στη Θεσσαλονίκη και θητεία έως τον Αύγουστο του 2027 - Δείτε τα ονόματα
Νέες εξεταστικές επιτροπές για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων απόκτησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας συγκροτήθηκαν από το υπουργείο Υγείας, με έδρες την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους και αναρτήθηκαν στη Διαύγεια ορίζονται οι γιατροί που θα στελεχώσουν τις εξεταστικές επιτροπές για την επόμενη περίοδο, με τη θητεία τους να ορίζεται έως τις 31 Αυγούστου 2027.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με δύο αποφάσεις που υπογράφει ο υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους και αναρτήθηκαν στη Διαύγεια ορίζονται οι γιατροί που θα στελεχώσουν τις εξεταστικές επιτροπές για την επόμενη περίοδο, με τη θητεία τους να ορίζεται έως τις 31 Αυγούστου 2027.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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