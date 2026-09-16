Καρκίνος προστάτη: Η άσκηση μειώνει σημαντικά τις παρενέργειες της θεραπείας

Η μελέτη STAMINA εξέτασε 700 άνδρες με καρκίνο του προστάτη και έδειξε ότι ένα 12μηνο δομημένο πρόγραμμα τρόπου ζωής μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις ανεπιθύμητες ενέργειες της ορμονοθεραπείας