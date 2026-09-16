Καρκίνος προστάτη: Η άσκηση μειώνει σημαντικά τις παρενέργειες της θεραπείας
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Καρκίνος προστάτη: Η άσκηση μειώνει σημαντικά τις παρενέργειες της θεραπείας

Η μελέτη STAMINA εξέτασε 700 άνδρες με καρκίνο του προστάτη και έδειξε ότι ένα 12μηνο δομημένο πρόγραμμα τρόπου ζωής μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις ανεπιθύμητες ενέργειες της ορμονοθεραπείας

Καρκίνος προστάτη: Η άσκηση μειώνει σημαντικά τις παρενέργειες της θεραπείας
Βίκυ Βενιού
Οι άνδρες που υποβάλλονται σε ορμονική θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη ενδέχεται να μπορούν να μειώσουν ορισμένες από τις σημαντικές επιπτώσεις της θεραπείας στην καθημερινότητά τους μέσω ενός δομημένου προγράμματος που συνδυάζει άσκηση, διατροφική καθοδήγηση και συμπεριφορική υποστήριξη, σύμφωνα με μια νέα, μεγάλη μελέτη, που δημοσιεύεται στο The Lancet Oncology.

Η μελέτη STAMINA διαπίστωσε, ειδικότερα, ότι η ενσωμάτωση μιας ειδικά σχεδιασμένης παρέμβασης στον τρόπο ζωής στη συνήθη φροντίδα του καρκίνου του προστάτη μείωσε την επιδείνωση της ποιότητας ζωής έως και κατά 1/3 στους άνδρες που λάμβαναν θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT). Οι συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης λιγότερη κόπωση, ενώ η τήρηση του ετήσιου προγράμματος άσκησης παρέμεινε υψηλή.

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Βίκυ Βενιού
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