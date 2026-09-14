Σας αρέσει ο καυτός καφές; Ο σοβαρός κίνδυνος υγείας που σας απειλεί
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Καφές Καρκίνος Οισοφάγου Ζεστά ροφήματα Αδενοκαρκίνωμα

Σας αρέσει ο καυτός καφές; Ο σοβαρός κίνδυνος υγείας που σας απειλεί

Βρετανική μελέτη σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ενήλικες συνδέει μια αγαπημένη καθημερινή συνήθεια για πολύ ζεστό τσάι ή καφέ με αυξημένη πιθανότητα συγκεκριμένου τύπου καρκίνου

Σας αρέσει ο καυτός καφές; Ο σοβαρός κίνδυνος υγείας που σας απειλεί
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Το ζεστό τσάι ή ο καφές είναι για πολλούς μικρή καθημερινή απόλαυση, ιδίως τους χειμερινούς μήνες. Νέα μεγάλη μελέτη, όμως, δείχνει ότι δεν μετρά μόνο τι πίνουμε αλλά και πόσο ζεστό είναι όταν φτάνει στο στόμα μας.

Όπως μεταδίδει το BBC, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης συσχέτισαν την τακτική κατανάλωση ροφημάτων σε πολύ υψηλή θερμοκρασία με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης συγκεκριμένης μορφής καρκίνου του οισοφάγου.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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