Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Πότε γίνεται, υπό ποιες συνθήκες, πόσο επικίνδυνη είναι – Οι ιατροί του ΕΚΠΑ εξηγούν

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ αναλύουν τη διαδικασία της θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης, τις ενδείξεις διεξαγωγής της καθώς και υπό ποιες συνθήκες ασφαλείας γίνεται