Γιατί μας καθηλώνει η υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι; Μια ψυχολόγος αναλύει τη σκοτεινή πλευρά της μητρότητας
Γιατί μας καθηλώνει η υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι; Μια ψυχολόγος αναλύει τη σκοτεινή πλευρά της μητρότητας
Μια κλινική ψυχολόγος εξηγεί γιατί η υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, της μητέρας που σκότωσε τα τρία παιδιά της αγγίζει ένα από τα μεγαλύτερα ταμπού της μητρότητας
Η υπόθεση της Lindsay Clancy, της μητέρας που παραδέχθηκε ότι σκότωσε τα τρία μικρά παιδιά της τον Ιανουάριο του 2023, έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ – και όχι μόνο. Πέρα όμως από το νομικό της σκέλος, αναδεικνύει και ένα ζήτημα που δύσκολα τίθεται επί τάπητος: πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία να μιλήσει ανοιχτά για τις αντιφατικές, πολλές φορές απαγορευμένες, πλευρές της μητρότητας;
Αυτό το ερώτημα θέτει η κλινική ψυχολόγος Helen Marlo, Ph.D., κοσμήτορας της Σχολής Ψυχολογίας στο Notre Dame de Namur University και πιστοποιημένη ψυχαναλύτρια του C.G. Jung Institute of San Francisco σε άρθρο της στο Psychology Today. Όπως εξηγεί, ανεξάρτητα από το αν η υπόθεση της μητέρας καταλήξει σε καταδίκη ή αθώωση, η δημόσια συζήτηση έχει οργανωθεί γύρω από ένα έντονο δίπολο. Από τη μία, η Clancy παρουσιάζεται ως η «τερατώδης μητέρα», με το σκεπτικό ότι μια μητέρα που αγαπά τα παιδιά της δεν θα μπορούσε ποτέ να τα σκοτώσει. Από την άλλη, εμφανίζεται ως μια ψυχικά ασθενής γυναίκα και θύμα ενός συστήματος ψυχικής υγείας που απέτυχε να τη βοηθήσει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτό το ερώτημα θέτει η κλινική ψυχολόγος Helen Marlo, Ph.D., κοσμήτορας της Σχολής Ψυχολογίας στο Notre Dame de Namur University και πιστοποιημένη ψυχαναλύτρια του C.G. Jung Institute of San Francisco σε άρθρο της στο Psychology Today. Όπως εξηγεί, ανεξάρτητα από το αν η υπόθεση της μητέρας καταλήξει σε καταδίκη ή αθώωση, η δημόσια συζήτηση έχει οργανωθεί γύρω από ένα έντονο δίπολο. Από τη μία, η Clancy παρουσιάζεται ως η «τερατώδης μητέρα», με το σκεπτικό ότι μια μητέρα που αγαπά τα παιδιά της δεν θα μπορούσε ποτέ να τα σκοτώσει. Από την άλλη, εμφανίζεται ως μια ψυχικά ασθενής γυναίκα και θύμα ενός συστήματος ψυχικής υγείας που απέτυχε να τη βοηθήσει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα