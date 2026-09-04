Πώς η μεγάλη εξάρτηση από το ChatGPT επηρεάζει μνήμη, σκέψη και συμπεριφορά
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ChatGPT Τεχνητή Νοημοσύνη Απομόνωση Μοναξιά

Πώς η μεγάλη εξάρτηση από το ChatGPT επηρεάζει μνήμη, σκέψη και συμπεριφορά

Η καθημερινή εξάρτηση από την Τεχνητή Νοημοσύνη φαίνεται πως αλλάζει τον τρόπο μάθησης, λήψης αποφάσεων, αλλά και κοινωνικής αλληλεπίδρασης

Πώς η μεγάλη εξάρτηση από το ChatGPT επηρεάζει μνήμη, σκέψη και συμπεριφορά
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Το ChatGPT και τα αντίστοιχα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν γίνει η αναπόσπαστη… χείρα βοηθείας. Γράφουν email, συνοψίζουν κείμενα, προτείνουν ιδέες, λύνουν – κάθε λογής – απορίες. Όμως, όσο πιο εύκολη καθίσταται η πρόσβαση σε έτοιμες απαντήσεις, τόσο έρχεται στην επιφάνεια το εξής ερώτημα: πότε η συνδρομή (κυριολεκτικά και μεταφορικά) αρχίζει να αντικαθιστά τη σκέψη;

Μικρή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Applied Cognitive Psychology επιχειρεί να απαντήσει. Πόσο το ChatGPT μάς «χαλάει» το μυαλό;

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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