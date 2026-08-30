Νέα ένδειξη για την τιρζεπατίδη: Μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο για τους ασθενείς με διαβήτη
YGEIAMOU.GR
Τιρζεπατίδη Διαβήτης Τύπου 2

Νέα ένδειξη για την τιρζεπατίδη: Μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο για τους ασθενείς με διαβήτη

Ο FDA ενέκρινε νέα ένδειξη για την τιρζεπατίδη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακού θανάτου, εμφράγματος και εγκεφαλικού σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 υψηλού κινδύνου

Νέα ένδειξη για την τιρζεπατίδη: Μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο για τους ασθενείς με διαβήτη
ygeiamou.gr team
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε σήμερα νέα ένδειξη για την τιρζεπατίδη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάντα.

Η νέα ένδειξη αφορά στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακού θανάτου, μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου και μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου. Η απόφαση βασίστηκε στα αποτελέσματα της μελέτης καρδιαγγειακής έκβασης SURPASS-CVOT, η οποία αξιολόγησε την καρδιαγγειακή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της τιρζεπατίδης σε σύγκριση με τη ντουλαγλουτίδη, έναν καθιερωμένο αγωνιστή του υποδοχέα GLP-1.

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ygeiamou.gr team
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