Νέα ένδειξη για την τιρζεπατίδη: Μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο για τους ασθενείς με διαβήτη
Νέα ένδειξη για την τιρζεπατίδη: Μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο για τους ασθενείς με διαβήτη
Ο FDA ενέκρινε νέα ένδειξη για την τιρζεπατίδη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακού θανάτου, εμφράγματος και εγκεφαλικού σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 υψηλού κινδύνου
Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε σήμερα νέα ένδειξη για την τιρζεπατίδη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για σοβαρά καρδιαγγειακά συμβάντα.
Η νέα ένδειξη αφορά στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακού θανάτου, μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου και μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου. Η απόφαση βασίστηκε στα αποτελέσματα της μελέτης καρδιαγγειακής έκβασης SURPASS-CVOT, η οποία αξιολόγησε την καρδιαγγειακή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της τιρζεπατίδης σε σύγκριση με τη ντουλαγλουτίδη, έναν καθιερωμένο αγωνιστή του υποδοχέα GLP-1.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η νέα ένδειξη αφορά στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακού θανάτου, μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου και μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου. Η απόφαση βασίστηκε στα αποτελέσματα της μελέτης καρδιαγγειακής έκβασης SURPASS-CVOT, η οποία αξιολόγησε την καρδιαγγειακή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της τιρζεπατίδης σε σύγκριση με τη ντουλαγλουτίδη, έναν καθιερωμένο αγωνιστή του υποδοχέα GLP-1.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα