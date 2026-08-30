Νέα ένδειξη για την τιρζεπατίδη: Μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο για τους ασθενείς με διαβήτη

Ο FDA ενέκρινε νέα ένδειξη για την τιρζεπατίδη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακού θανάτου, εμφράγματος και εγκεφαλικού σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2 υψηλού κινδύνου