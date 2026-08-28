Οχιά δάγκωσε δύο παιδιά στον Μαραθώνα
Οχιά δάγκωσε δύο παιδιά στον Μαραθώνα
Ένα βρέφος 18 μηνών και ένα αγόρι 14,5 ετών νοσηλεύονται μετά από δάγκωμα φιδιού στον Μαραθώνα και παραμένουν υπό εντατική παρακολούθηση
Στην άμεση ανταπόκριση του ΕΣΥ στο περιστατικό δαγκώματος φιδιού σε δύο παιδιά στον Μαραθώνα αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.
Όπως γνωστοποίησε, πρόκειται για ένα βρέφος 18 μηνών και ένα αγόρι 14,5 ετών, τα οποία νοσηλεύονται σε καλή κλινική κατάσταση και παραμένουν υπό εντατική παρακολούθηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως γνωστοποίησε, πρόκειται για ένα βρέφος 18 μηνών και ένα αγόρι 14,5 ετών, τα οποία νοσηλεύονται σε καλή κλινική κατάσταση και παραμένουν υπό εντατική παρακολούθηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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