Οχιά δάγκωσε δύο παιδιά στον Μαραθώνα

Στην άμεση ανταπόκριση του ΕΣΥ στο περιστατικό δαγκώματος φιδιού σε δύο παιδιά στον Μαραθώνα αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.Όπως γνωστοποίησε, πρόκειται για ένα βρέφος 18 μηνών και ένα αγόρι 14,5 ετών, τα οποία νοσηλεύονται σε καλή κλινική κατάσταση και παραμένουν υπό εντατική παρακολούθηση.Διαβάστε περισσότερα στο