Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί για τους υγειονομικούς στο ΕΣΥ – Ποιες είναι οι διαφορές με την Ευρώπη

Οι μεγάλες μισθολογικές διαφορές με άλλες χώρες της Ευρώπης, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού και την εργασιακή εξουθένωση, οδηγούν πολλούς υγειονομικούς να αναζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας εκτός Ελλάδας