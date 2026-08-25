Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί για τους υγειονομικούς στο ΕΣΥ – Ποιες είναι οι διαφορές με την Ευρώπη
Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί για τους υγειονομικούς στο ΕΣΥ – Ποιες είναι οι διαφορές με την Ευρώπη
Οι μεγάλες μισθολογικές διαφορές με άλλες χώρες της Ευρώπης, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού και την εργασιακή εξουθένωση, οδηγούν πολλούς υγειονομικούς να αναζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας εκτός Ελλάδας
Σημαντικές μισθολογικές διαφορές σε σχέση με τους συναδέλφους τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν οι Έλληνες υγειονομικοί. Οι χαμηλοί μισθοί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) είναι ένας από τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη στελέχωσή του, κυρίως σε νησιωτικές, τουριστικές και απομακρυσμένες περιοχές. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), μάλιστα, είναι ένας από τους δύο σοβαρούς λόγους απαξίωσης του δημόσιου συστήματος υγείας.
Οι αποδοχές των εργαζομένων στον χώρο της Υγείας παραμένουν χαμηλές, την ίδια στιγμή που το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο στα νησιά, όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι τιμές των ενοικίων και των καθημερινών αναγκών αυξάνονται αισθητά. Έτσι, ακόμη και όταν προσφέρονται οικονομικά κίνητρα από το υπουργείο Υγείας, αρκετοί επαγγελματίες υγείας εμφανίζονται διστακτικοί να μετακινηθούν για την κάλυψη των κενών θέσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι αποδοχές των εργαζομένων στον χώρο της Υγείας παραμένουν χαμηλές, την ίδια στιγμή που το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότερο στα νησιά, όπου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι τιμές των ενοικίων και των καθημερινών αναγκών αυξάνονται αισθητά. Έτσι, ακόμη και όταν προσφέρονται οικονομικά κίνητρα από το υπουργείο Υγείας, αρκετοί επαγγελματίες υγείας εμφανίζονται διστακτικοί να μετακινηθούν για την κάλυψη των κενών θέσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα