«Νόμιζα ότι έφταιγε το πολύ περπάτημα» – Η διάγνωση με ALS που άλλαξε τη ζωή μιας 40χρονης νοσηλεύτριας

Οι ανεπαίσθητες μυϊκές συσπάσεις στο πόδι αποδείχθηκαν η πρώτη ένδειξη της νόσου του κινητικού νευρώνα - Η συγκλονιστική ιστορία μιας μητέρας τεσσάρων παιδιών που καλεί τους ασθενείς να μην αγνοούν τα επίμονα συμπτώματα