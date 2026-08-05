«Νόμιζα ότι έφταιγε το πολύ περπάτημα» – Η διάγνωση με ALS που άλλαξε τη ζωή μιας 40χρονης νοσηλεύτριας
«Νόμιζα ότι έφταιγε το πολύ περπάτημα» – Η διάγνωση με ALS που άλλαξε τη ζωή μιας 40χρονης νοσηλεύτριας
Οι ανεπαίσθητες μυϊκές συσπάσεις στο πόδι αποδείχθηκαν η πρώτη ένδειξη της νόσου του κινητικού νευρώνα - Η συγκλονιστική ιστορία μιας μητέρας τεσσάρων παιδιών που καλεί τους ασθενείς να μην αγνοούν τα επίμονα συμπτώματα
Όταν η Laura Ann Fitt παρατήρησε μικρές μυϊκές συσπάσεις στο αριστερό της πόδι, δεν ανησύχησε ιδιαίτερα. Πίστεψε ότι το πρόβλημα ήταν αποτέλεσμα της πολύωρης πεζοπορίας στις διακοπές της στη Νέα Υόρκη ή, στην καλύτερη περίπτωση, μιας έλλειψης μαγνησίου, μια υπόθεση που έκαναν και οι συνάδελφοί της στο νοσοκομείο. Ωστόσο, όταν τα συμπληρώματα δεν βελτίωσαν την κατάσταση.
Λίγους μήνες αργότερα, η 40χρονη νοσηλεύτρια και μητέρα τεσσάρων παιδιών θα μάθαινε ότι τα ανεπαίσθητα αυτά συμπτώματα ήταν τα πρώτα σημάδια της νόσου του κινητικού νευρώνα γνωστής και ως ALS, μιας ανίατης νευροεκφυλιστικής νόσου που σταδιακά στερεί από τον άνθρωπο την ικανότητα να κινείται, να μιλά, να καταπίνει και τελικά να αναπνέει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Λίγους μήνες αργότερα, η 40χρονη νοσηλεύτρια και μητέρα τεσσάρων παιδιών θα μάθαινε ότι τα ανεπαίσθητα αυτά συμπτώματα ήταν τα πρώτα σημάδια της νόσου του κινητικού νευρώνα γνωστής και ως ALS, μιας ανίατης νευροεκφυλιστικής νόσου που σταδιακά στερεί από τον άνθρωπο την ικανότητα να κινείται, να μιλά, να καταπίνει και τελικά να αναπνέει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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