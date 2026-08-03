Διαγνωστικές εξετάσεις: Υποχρεωτική ψηφιακή ανάρτηση αποτελεσμάτων από 1η Σεπτεμβρίου
Διαγνωστικές εξετάσεις: Υποχρεωτική ψηφιακή ανάρτηση αποτελεσμάτων από 1η Σεπτεμβρίου
Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ο ΕΟΠΥΥ καθιστά υποχρεωτική την ψηφιακή καταχώρηση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο
Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) τροποποιεί από την 1η Σεπτεμβρίου τον τρόπο αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων, επιβάλλοντας την ψηφιακή καταχώρησή τους στο Ψηφιακό Αποθετήριο.
Με βάση την απόφαση του Οργανισμού, οι δημόσιες και ιδιωτικές υγειονομικές μονάδες που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, δεν θα αποζημιώνονται για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις, εφόσον τα αποτελέσματά τους δεν έχουν καταχωρηθεί στο Ψηφιακό Αποθετήριο Διαγνωστικών Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής για αποζημίωση.
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