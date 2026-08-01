Αφυδάτωση: Το σώμα μας ζητάει περισσότερα από απλό νερό
Αφυδάτωση: Το σώμα μας ζητάει περισσότερα από απλό νερό
Μάθετε πώς οι ηλεκτρολύτες και τα αμινοξέα συμβάλλουν στη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού και ποια σημάδια μπορεί να δείχνουν ήπια αφυδάτωση
Δίψα: Δεν είναι το μοναδικό σύμπτωμα της αφυδάτωσης
Δεν είμαστε αφυδατωμένοι μόνο όταν διψάμε. Κι αυτό, γιατί πολλές φορές νιώθουμε κούραση, έχουμε πονοκέφαλο, ακόμη και κακή διάθεση, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε, ότι η πιθανή αιτία μπορεί να είναι η αφυδάτωση. Στην ήπια μορφή της, η αφυδάτωση δεν γίνεται πάντα άμεσα αντιληπτή, γιατί δεν εμφανίζεται απαραίτητα με έντονη δίψα. Συνήθως, κάνει αισθητή την παρουσία της με τη μορφή κόπωσης, στρες ή έντονης ανάγκης για καφέ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Δεν είμαστε αφυδατωμένοι μόνο όταν διψάμε. Κι αυτό, γιατί πολλές φορές νιώθουμε κούραση, έχουμε πονοκέφαλο, ακόμη και κακή διάθεση, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε, ότι η πιθανή αιτία μπορεί να είναι η αφυδάτωση. Στην ήπια μορφή της, η αφυδάτωση δεν γίνεται πάντα άμεσα αντιληπτή, γιατί δεν εμφανίζεται απαραίτητα με έντονη δίψα. Συνήθως, κάνει αισθητή την παρουσία της με τη μορφή κόπωσης, στρες ή έντονης ανάγκης για καφέ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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