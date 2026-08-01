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Αφυδάτωση: Το σώμα μας ζητάει περισσότερα από απλό νερό
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Αφυδάτωση Ενυδάτωση

Αφυδάτωση: Το σώμα μας ζητάει περισσότερα από απλό νερό

Μάθετε πώς οι ηλεκτρολύτες και τα αμινοξέα συμβάλλουν στη σωστή ενυδάτωση του οργανισμού και ποια σημάδια μπορεί να δείχνουν ήπια αφυδάτωση

Αφυδάτωση: Το σώμα μας ζητάει περισσότερα από απλό νερό
ygeiamou.gr team
Δίψα: Δεν είναι το μοναδικό σύμπτωμα της αφυδάτωσης

Δεν είμαστε αφυδατωμένοι μόνο όταν διψάμε. Κι αυτό, γιατί πολλές φορές νιώθουμε κούραση, έχουμε πονοκέφαλο, ακόμη και κακή διάθεση, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε, ότι η πιθανή αιτία μπορεί να είναι η αφυδάτωση. Στην ήπια μορφή της, η αφυδάτωση δεν γίνεται πάντα άμεσα αντιληπτή, γιατί δεν εμφανίζεται απαραίτητα με έντονη δίψα. Συνήθως, κάνει αισθητή την παρουσία της με τη μορφή κόπωσης, στρες ή έντονης ανάγκης για καφέ.

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ygeiamou.gr team
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