Αφυδάτωση: Το σώμα μας ζητάει περισσότερα από απλό νερό

Δίψα: Δεν είναι το μοναδικό σύμπτωμα της αφυδάτωσηςΔεν είμαστε αφυδατωμένοι μόνο όταν διψάμε. Κι αυτό, γιατί πολλές φορές νιώθουμε κούραση, έχουμε πονοκέφαλο, ακόμη και κακή διάθεση, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε, ότι η πιθανή αιτία μπορεί να είναι η αφυδάτωση. Στην ήπια μορφή της, η αφυδάτωση δεν γίνεται πάντα άμεσα αντιληπτή, γιατί δεν εμφανίζεται απαραίτητα με έντονη δίψα. Συνήθως, κάνει αισθητή την παρουσία της με τη μορφή κόπωσης, στρες ή έντονης ανάγκης για καφέ.Διαβάστε περισσότερα στο