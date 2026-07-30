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Τι προσφέρει ο προασφαλιστικός έλεγχος και γιατί δεν πρέπει να παραλείπεται
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Τι προσφέρει ο προασφαλιστικός έλεγχος και γιατί δεν πρέπει να παραλείπεται

Ένα κενό στο ιατρικό ιστορικό μπορεί να αφήσει τον ασφαλισμένο χωρίς αποζημίωση. Τι πρέπει να δηλώσετε πριν υπογράψετε συμβόλαιο υγείας

Τι προσφέρει ο προασφαλιστικός έλεγχος και γιατί δεν πρέπει να παραλείπεται
Γιάννης Βερμισσώ
Πριν επιλέξει κάποιος ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας, συνήθως συγκρίνει τις παροχές, το κόστος και τις καλύψεις που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Υπάρχει, όμως, μία ακόμη κρίσιμη παράμετρος που μπορεί να καθορίσει αν το συμβόλαιο θα τον καλύψει πραγματικά όταν το χρειαστεί: ο σωστός προασφαλιστικός έλεγχος.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που αντιμετώπισαν βιαστικά αυτό το στάδιο και αργότερα, όταν χρειάστηκε να νοσηλευτούν ή να υποβληθούν σε κάποια επέμβαση, διαπίστωσαν ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν κάλυπτε τα έξοδά τους.

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Γιάννης Βερμισσώ
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