Οι καύσωνες αυξάνουν τον κίνδυνο μεταδιδόμενων νόσων – Καμπανάκι από το ECDC

Η αύξηση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη ενισχύει τον κίνδυνο εξάπλωσης νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω τροφίμων, κουνουπιών, τσιμπουριών και βακτηρίων όπως το Vibrio. Το ECDC τονίζει τη σημασία της πρόληψης, της επιτήρησης και της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας