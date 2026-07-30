Οι καύσωνες αυξάνουν τον κίνδυνο μεταδιδόμενων νόσων – Καμπανάκι από το ECDC
Οι καύσωνες αυξάνουν τον κίνδυνο μεταδιδόμενων νόσων – Καμπανάκι από το ECDC
Η αύξηση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη ενισχύει τον κίνδυνο εξάπλωσης νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω τροφίμων, κουνουπιών, τσιμπουριών και βακτηρίων όπως το Vibrio. Το ECDC τονίζει τη σημασία της πρόληψης, της επιτήρησης και της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία της Δημόσιας Υγείας
Ο κίνδυνος εμφάνισης ορισμένων λοιμωδών νοσημάτων αυξάνεται, καθώς τα καλοκαίρια στην Ευρώπη γίνονται ολοένα και πιο θερμά. Για τον λόγο αυτό, η στενή συνεργασία μεταξύ χωρών και επιστημονικών ειδικοτήτων είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να είναι δυνατή η πρόβλεψη, η πρόληψη και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).
Οι καύσωνες αυτή την περίοδο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μονοπωλούν το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Οι ειδικοί Δημόσιας Υγείας προειδοποιούν ότι οι διαρκώς υψηλότερες θερμοκρασίες και η ολοένα μεγαλύτερη διάρκειά τους είναι εκείνες που δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την εξάπλωση πολλών λοιμώξεων. Η συνεχιζόμενη επιτήρηση και συλλογή δεδομένων από το ECDC αυτό το καλοκαίρι αναδεικνύει τέσσερις τομείς ιδιαίτερης ανησυχίας:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι καύσωνες αυτή την περίοδο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μονοπωλούν το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Οι ειδικοί Δημόσιας Υγείας προειδοποιούν ότι οι διαρκώς υψηλότερες θερμοκρασίες και η ολοένα μεγαλύτερη διάρκειά τους είναι εκείνες που δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την εξάπλωση πολλών λοιμώξεων. Η συνεχιζόμενη επιτήρηση και συλλογή δεδομένων από το ECDC αυτό το καλοκαίρι αναδεικνύει τέσσερις τομείς ιδιαίτερης ανησυχίας:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα