Γιατί τα μικρότερα αδέλφια «κολλούν» συχνότερα αναπνευστικές λοιμώξεις
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Αδέρφια Αναπνευστική λοίμωξη Ιός RSV (αναπνευστικός συγκυτιακός ιός)

Γιατί τα μικρότερα αδέλφια «κολλούν» συχνότερα αναπνευστικές λοιμώξεις

Ένα απλό κρυολόγημα από το μεγάλο αδελφάκι μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρό για ένα νεογέννητο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αφήσει αποτύπωμα που διαρκεί για χρόνια - Τι έδειξε νέα μελέτη

Γιατί τα μικρότερα αδέλφια «κολλούν» συχνότερα αναπνευστικές λοιμώξεις
Μαρία Κοτοπούλη
Τα μικρότερα αδέλφια μπορεί να ξεκινούν τη ζωή τους με ένα μειονέκτημα που μέχρι σήμερα δεν είχε μελετηθεί αρκετά: την πιο συχνή έκθεση σε ιούς που μεταφέρουν στο σπίτι τα μεγαλύτερα παιδιά.

Νέα μελέτη του Northwestern University έδειξε ότι τα δεύτερα παιδιά μιας οικογένειας έχουν δύο έως τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσηλευτούν για αναπνευστική λοίμωξη κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους, σε σύγκριση με τα πρωτότοκα.

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Μαρία Κοτοπούλη
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