Γιατί τα μικρότερα αδέλφια «κολλούν» συχνότερα αναπνευστικές λοιμώξεις

Ένα απλό κρυολόγημα από το μεγάλο αδελφάκι μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρό για ένα νεογέννητο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αφήσει αποτύπωμα που διαρκεί για χρόνια - Τι έδειξε νέα μελέτη