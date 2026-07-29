Μετράει για απιστία το φλερτ με την Τεχνητή Νοημοσύνη; Νέα έρευνα απαντά

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά ολοένα πιο προσωπικό ρόλο, το φλερτ μαζί της δημιουργεί μια νέα γκρίζα ζώνη ανάμεσα στην αθώα συνομιλία, τη συναισθηματική σύνδεση και την απιστία