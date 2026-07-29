Μετράει για απιστία το φλερτ με την Τεχνητή Νοημοσύνη; Νέα έρευνα απαντά
Μετράει για απιστία το φλερτ με την Τεχνητή Νοημοσύνη; Νέα έρευνα απαντά
Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά ολοένα πιο προσωπικό ρόλο, το φλερτ μαζί της δημιουργεί μια νέα γκρίζα ζώνη ανάμεσα στην αθώα συνομιλία, τη συναισθηματική σύνδεση και την απιστία
Μια νέα, αμερικανική έρευνα υποδηλώνει ότι οι ρομαντικές συνομιλίες με chatbots γίνονται όλο και πιο συχνές, ιδίως μεταξύ ανδρών και νεαρών ενηλίκων. Ωστόσο, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο προσωπική, πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται πού τελειώνει η συναισθηματική σύνδεση και πού αρχίζει η απιστία.
Μια συνομιλία αργά το βράδυ με ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να φαίνεται αβλαβής. Ωστόσο, αυτές οι αλληλεπιδράσεις έχουν αρχίσει πλέον να ξεπερνούν την απλή ανταλλαγή πληροφοριών – αντίθετα, αποκτούν μια διάθεση φλερτ, οικειότητας, καταλήγοντας σε αρκετές περιπτώσεις να φορτίζονται συναισθηματικά.
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Μια συνομιλία αργά το βράδυ με ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να φαίνεται αβλαβής. Ωστόσο, αυτές οι αλληλεπιδράσεις έχουν αρχίσει πλέον να ξεπερνούν την απλή ανταλλαγή πληροφοριών – αντίθετα, αποκτούν μια διάθεση φλερτ, οικειότητας, καταλήγοντας σε αρκετές περιπτώσεις να φορτίζονται συναισθηματικά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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