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Κίνδυνος παράλυσης από «πλαστά» botox – Οι ειδικοί προειδοποιούν
YGEIAMOU.GR
Αισθητικές επεμβάσεις Αλλαντίαση Βοτουλινική τοξίνη Μπότοξ

Κίνδυνος παράλυσης από «πλαστά» botox – Οι ειδικοί προειδοποιούν

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους των παραποιημένων ενέσιμων αντιρυτιδικών θεραπειών, μετά τα πρόσφατα σοβαρά περιστατικά που οδήγησαν ακόμη και σε νοσηλείες

Κίνδυνος παράλυσης από «πλαστά» botox – Οι ειδικοί προειδοποιούν
ygeiamou.gr team
Σοβαρές ανησυχίες προκαλούν στους ειδικούς τα περιστατικά νευρολογικών επιπλοκών που συνδέονται με τη χρήση μη εγκεκριμένων ή παραποιημένων σκευασμάτων βοτουλινικής τοξίνης στο πλαίσιο αισθητικών θεραπειών.

Μια φαινομενικά απλή και οικονομική αισθητική θεραπεία, όπως το botox, μπορεί να εξελιχθεί σε επείγον ιατρικό περιστατικό. Οι υγειονομικές αρχές στη Βρετανία προειδοποιούν για τους σοβαρούς κινδύνους που συνδέονται με παραποιημένα ή μη αδειοδοτημένα ενέσιμα σκευάσματα βοτουλινικής τοξίνης, μετά την καταγραφή αυξημένων νοσηλειών και περιστατικών αλλαντίασης.

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ygeiamou.gr team
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