Κίνδυνος παράλυσης από «πλαστά» botox – Οι ειδικοί προειδοποιούν
Κίνδυνος παράλυσης από «πλαστά» botox – Οι ειδικοί προειδοποιούν
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους των παραποιημένων ενέσιμων αντιρυτιδικών θεραπειών, μετά τα πρόσφατα σοβαρά περιστατικά που οδήγησαν ακόμη και σε νοσηλείες
Σοβαρές ανησυχίες προκαλούν στους ειδικούς τα περιστατικά νευρολογικών επιπλοκών που συνδέονται με τη χρήση μη εγκεκριμένων ή παραποιημένων σκευασμάτων βοτουλινικής τοξίνης στο πλαίσιο αισθητικών θεραπειών.
Μια φαινομενικά απλή και οικονομική αισθητική θεραπεία, όπως το botox, μπορεί να εξελιχθεί σε επείγον ιατρικό περιστατικό. Οι υγειονομικές αρχές στη Βρετανία προειδοποιούν για τους σοβαρούς κινδύνους που συνδέονται με παραποιημένα ή μη αδειοδοτημένα ενέσιμα σκευάσματα βοτουλινικής τοξίνης, μετά την καταγραφή αυξημένων νοσηλειών και περιστατικών αλλαντίασης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια φαινομενικά απλή και οικονομική αισθητική θεραπεία, όπως το botox, μπορεί να εξελιχθεί σε επείγον ιατρικό περιστατικό. Οι υγειονομικές αρχές στη Βρετανία προειδοποιούν για τους σοβαρούς κινδύνους που συνδέονται με παραποιημένα ή μη αδειοδοτημένα ενέσιμα σκευάσματα βοτουλινικής τοξίνης, μετά την καταγραφή αυξημένων νοσηλειών και περιστατικών αλλαντίασης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα