ΕΣΥ: Πόσοι γιατροί είπαν το «ναι» μετά το κίνητρο των 1.500 ευρώ για τα μικρά νησιά

Το νέο οικονομικό κίνητρο ενίσχυσε το ενδιαφέρον των γιατρών - Τι αποτυπώνουν τα πρώτα στοιχεία για τις 42 θέσεις στα μικρά νησιά