Ταχυλαλία: Τι μπορεί να κρύβει η γρήγορη και δυσνόητη ομιλία – Ένας λογοθεραπευτής εξηγεί
Ταχυλαλία: Τι μπορεί να κρύβει η γρήγορη και δυσνόητη ομιλία – Ένας λογοθεραπευτής εξηγεί
Η πολύ γρήγορη και δυσκατάληπτη ομιλία μπορεί να μην είναι απλώς συνήθεια - Ο λογοθεραπευτής εξηγεί τι είναι ο βατταρισμός ή ταχυλαλία, γιατί συχνά συγχέεται με τον τραυλισμό και πώς αντιμετωπίζεται
Όλοι έχουμε συναντήσει ανθρώπους που μιλούν γρήγορα. Κάποιοι απλώς μιλούν ταχύτατα και ακατάπαυστα, μονοπωλώντας τις συζητήσεις. Κάποιοι άλλοι γίνονται δυσκατάληπτοι και ακούγονται σαν να «μασάνε» τις λέξεις, ειδικά προς το τέλος της πρότασης. Μπορεί να επαναλαμβάνουν το ίδιο πράγμα, πηγαίνοντας μπρος – πίσω, αφήνοντας την πρόταση ανολοκλήρωτη ή πηδώντας από το ένα θέμα στο άλλο, σε βαθμό που ο ακροατής δυσκολεύεται να ακολουθήσει το νόημα.
Σαν συνομιλητές των ανθρώπων που μιλούν γρήγορα μπορεί να τους ακούμε κάποιες φορές να ρυθμίζουν την ταχύτητά τους, ειδικά όταν τους πούμε ότι δεν τους καταλαβαίνουμε ή όταν οι ίδιοι προσέχουν πώς μιλούν. Σύντομα όμως τους ακούμε να επανέρχονται στη γρήγορη ταχύτητα, όταν μιλούν ελεύθερα και αυθόρμητα.
Η γρήγορη ταχύτητα ομιλίας, ειδικά όταν συνοδεύεται από παρορμητική, δυσκατάληπτη ομιλία, μπορεί να είναι ένδειξη μιας κατάστασης που στην αγγλική γλώσσα λέγεται “Cluttering” και στα ελληνικά αποδίδεται με τους όρους «Bατταρισμός» ή «Tαχυλαλία».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαν συνομιλητές των ανθρώπων που μιλούν γρήγορα μπορεί να τους ακούμε κάποιες φορές να ρυθμίζουν την ταχύτητά τους, ειδικά όταν τους πούμε ότι δεν τους καταλαβαίνουμε ή όταν οι ίδιοι προσέχουν πώς μιλούν. Σύντομα όμως τους ακούμε να επανέρχονται στη γρήγορη ταχύτητα, όταν μιλούν ελεύθερα και αυθόρμητα.
Η γρήγορη ταχύτητα ομιλίας, ειδικά όταν συνοδεύεται από παρορμητική, δυσκατάληπτη ομιλία, μπορεί να είναι ένδειξη μιας κατάστασης που στην αγγλική γλώσσα λέγεται “Cluttering” και στα ελληνικά αποδίδεται με τους όρους «Bατταρισμός» ή «Tαχυλαλία».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα