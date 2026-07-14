Ταχυλαλία: Τι μπορεί να κρύβει η γρήγορη και δυσνόητη ομιλία – Ένας λογοθεραπευτής εξηγεί

Η πολύ γρήγορη και δυσκατάληπτη ομιλία μπορεί να μην είναι απλώς συνήθεια - Ο λογοθεραπευτής εξηγεί τι είναι ο βατταρισμός ή ταχυλαλία, γιατί συχνά συγχέεται με τον τραυλισμό και πώς αντιμετωπίζεται