Το Νοσοκομείο «Αγία Όλγα» αποχαιρετά την ευεργέτιδά του, Αλίκη Περρωτή

Η διοίκηση, οι νοσηλευτές και οι γιατροί του «Κωνσταντοπούλειου – Αγία Όλγα» αποχαιρετούν με συγκίνηση την Αλίκη Περρωτή-Κωνσταντοπούλου, αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσφορά και το ισχυρό αποτύπωμά της στο νοσοκομείο