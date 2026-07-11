Το Νοσοκομείο «Αγία Όλγα» αποχαιρετά την ευεργέτιδά του, Αλίκη Περρωτή
Το Νοσοκομείο «Αγία Όλγα» αποχαιρετά την ευεργέτιδά του, Αλίκη Περρωτή
Η διοίκηση, οι νοσηλευτές και οι γιατροί του «Κωνσταντοπούλειου – Αγία Όλγα» αποχαιρετούν με συγκίνηση την Αλίκη Περρωτή-Κωνσταντοπούλου, αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσφορά και το ισχυρό αποτύπωμά της στο νοσοκομείο
Βαρύ πένθος στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων» για την απώλεια της Αλίκης Περρωτή-Κωνσταντοπούλου, της μεγάλης δωρήτριας και ευεργέτιδας του ιδρύματος. Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου αποχαιρετούν μία προσωπικότητα που, όπως αναφέρουν, συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Η Αλίκη Περρωτή-Κωνσταντοπούλου συνέδεσε το όνομά της με την πορεία και την εξέλιξη του νοσοκομείου, μέσα από τη διαχρονική και γενναιόδωρη προσφορά της. Ως ελάχιστος φόρος τιμής, το όνομά της είχε δοθεί εν ζωή στην κεντρική πτέρυγα του νοσοκομείου, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας.
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Η Αλίκη Περρωτή-Κωνσταντοπούλου συνέδεσε το όνομά της με την πορεία και την εξέλιξη του νοσοκομείου, μέσα από τη διαχρονική και γενναιόδωρη προσφορά της. Ως ελάχιστος φόρος τιμής, το όνομά της είχε δοθεί εν ζωή στην κεντρική πτέρυγα του νοσοκομείου, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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