Πότε τα φάρμακα για την υπερπλασία προστάτη δεν «χρειάζονται» – Μελέτη εξηγεί

Νέα μελέτη δείχνει ότι η μακροχρόνια αγωγή για την υπερπλασία προστάτη ίσως δεν είναι απαραίτητη για όλους τους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας - Γιατί οι ειδικοί ζητούν τακτική επανεκτίμηση της θεραπείας