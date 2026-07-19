Πότε τα φάρμακα για την υπερπλασία προστάτη δεν «χρειάζονται» – Μελέτη εξηγεί
Πότε τα φάρμακα για την υπερπλασία προστάτη δεν «χρειάζονται» – Μελέτη εξηγεί
Νέα μελέτη δείχνει ότι η μακροχρόνια αγωγή για την υπερπλασία προστάτη ίσως δεν είναι απαραίτητη για όλους τους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας - Γιατί οι ειδικοί ζητούν τακτική επανεκτίμηση της θεραπείας
Ο διογκωμένος προστάτης είναι μια από τις συχνότερες παθήσεις στους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας και η ταμσουλοσίνη αποτελεί ένα από τα φάρμακα που χορηγούνται συχνότερα για την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Πολλοί ασθενείς, όμως, συνεχίζουν να τη λαμβάνουν επί χρόνια χωρίς να έχει επανεκτιμηθεί αν εξακολουθούν να τη χρειάζονται.
Νέα μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο έρχεται να ανοίξει αυτή ακριβώς τη συζήτηση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι για σημαντικό ποσοστό ηλικιωμένων ανδρών η συνέχιση της θεραπείας ενδέχεται να μην προσφέρει ουσιαστικό επιπλέον όφελος, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για πιο εξατομικευμένες αποφάσεις σχετικά με τη μακροχρόνια λήψη του φαρμάκου.
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Νέα μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο έρχεται να ανοίξει αυτή ακριβώς τη συζήτηση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι για σημαντικό ποσοστό ηλικιωμένων ανδρών η συνέχιση της θεραπείας ενδέχεται να μην προσφέρει ουσιαστικό επιπλέον όφελος, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για πιο εξατομικευμένες αποφάσεις σχετικά με τη μακροχρόνια λήψη του φαρμάκου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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