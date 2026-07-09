Το ΕΚΕΑ καλεί σε εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα στις 13-14 Ιουλίου
Το ΕΚΕΑ καλεί σε εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα στις 13-14 Ιουλίου
Με κεντρικό μήνυμα «Πριν τις διακοπές σου, κλείσε το πιο σημαντικό ραντεβού του καλοκαιριού», το ΕΚΕΑ διοργανώνει διήμερη εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, στις 13 και 14 Ιουλίου, από τις 14:00 έως τις 20:00
Λίγο πριν ο Ιούλιος δώσει τη θέση του στις καλοκαιρινές αποδράσεις, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας υπενθυμίζει ότι οι ανάγκες για αίμα παραμένουν σταθερές και επείγουσες, ακόμη και όταν οι ρυθμοί της πόλης χαμηλώνουν. Την περίοδο των διακοπών, η προσφορά αίματος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πολλοί τακτικοί αιμοδότες απουσιάζουν, ενώ τα νοσοκομεία συνεχίζουν να χρειάζονται επάρκεια αίματος για ασθενείς, χειρουργεία, μεταγγίσεις και έκτακτα περιστατικά.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΕΑ, σε συνεργασία με τη Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε., διοργανώνει διήμερη εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, στις 13 και 14 Ιουλίου, από τις 14:00 έως τις 20:00.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΕΑ, σε συνεργασία με τη Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε., διοργανώνει διήμερη εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, στις 13 και 14 Ιουλίου, από τις 14:00 έως τις 20:00.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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