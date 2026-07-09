Το ΕΚΕΑ καλεί σε εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα στις 13-14 Ιουλίου

Με κεντρικό μήνυμα «Πριν τις διακοπές σου, κλείσε το πιο σημαντικό ραντεβού του καλοκαιριού», το ΕΚΕΑ διοργανώνει διήμερη εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, στις 13 και 14 Ιουλίου, από τις 14:00 έως τις 20:00