Το ΕΚΕΑ καλεί σε εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα στις 13-14 Ιουλίου
YGEIAMOU.GR
Διήμερη Εθελοντική Αιμοδοσία Αιμοδοσία Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)

Το ΕΚΕΑ καλεί σε εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα στις 13-14 Ιουλίου

Με κεντρικό μήνυμα «Πριν τις διακοπές σου, κλείσε το πιο σημαντικό ραντεβού του καλοκαιριού», το ΕΚΕΑ διοργανώνει διήμερη εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, στις 13 και 14 Ιουλίου, από τις 14:00 έως τις 20:00

Το ΕΚΕΑ καλεί σε εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα στις 13-14 Ιουλίου
ygeiamou.gr team
Λίγο πριν ο Ιούλιος δώσει τη θέση του στις καλοκαιρινές αποδράσεις, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας υπενθυμίζει ότι οι ανάγκες για αίμα παραμένουν σταθερές και επείγουσες, ακόμη και όταν οι ρυθμοί της πόλης χαμηλώνουν. Την περίοδο των διακοπών, η προσφορά αίματος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πολλοί τακτικοί αιμοδότες απουσιάζουν, ενώ τα νοσοκομεία συνεχίζουν να χρειάζονται επάρκεια αίματος για ασθενείς, χειρουργεία, μεταγγίσεις και έκτακτα περιστατικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΚΕΑ, σε συνεργασία με τη Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε., διοργανώνει διήμερη εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, στις 13 και 14 Ιουλίου, από τις 14:00 έως τις 20:00.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης