Η διατροφή που νικά τη χρόνια κόπωση και το άγχος – Τι πρέπει να ξέρουν οι γυναίκες
Η διατροφή που νικά τη χρόνια κόπωση και το άγχος – Τι πρέπει να ξέρουν οι γυναίκες
Η κυρία Κλειώ Χούπη, Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Συνεργάτης Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις εξηγεί πώς η ισορροπημένη διατροφή μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία της γυναίκας
Στη σύγχρονη καθημερινότητα, η γυναίκα καλείται να ισορροπήσει πολλαπλούς ρόλους και αυξημένες απαιτήσεις. Επαγγελματικές υποχρεώσεις, οικογένεια, κοινωνική ζωή, προσωπικοί στόχοι – όλα συνυπάρχουν σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα, όπου ο χρόνος για προσωπική φροντίδα συχνά περιορίζεται.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η φροντίδα του εαυτού δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση υγείας. Και η υγεία δεν διαμορφώνεται μόνο μέσα από μεγάλες αποφάσεις ή ειδικές περιστάσεις. Χτίζεται καθημερινά, μέσα από μικρές, επαναλαμβανόμενες επιλογές, με τη διατροφή να αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η φροντίδα του εαυτού δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση υγείας. Και η υγεία δεν διαμορφώνεται μόνο μέσα από μεγάλες αποφάσεις ή ειδικές περιστάσεις. Χτίζεται καθημερινά, μέσα από μικρές, επαναλαμβανόμενες επιλογές, με τη διατροφή να αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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