Γιατροί στα νησιά: Το επεισόδιο με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο ανέδειξε ξανά το πρόβλημα στέγασης
Γιατροί στα νησιά: Το επεισόδιο με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο ανέδειξε ξανά το πρόβλημα στέγασης
Το περιστατικό με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο επανέφερε στο προσκήνιο τις σοβαρές δυσκολίες στέγασης και εργασίας που αντιμετωπίζουν οι γιατροί στα ακριτικά νησιά
Οι συνθήκες διαμονής και εργασίας των γιατρών σε πολλά ελληνικά νησιά ήρθαν ξανά στο προσκήνιο με αφορμή το περιστατικό διαπληκτισμού ενός αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο με τοπικούς παράγοντες. Ο γιατρός, ο οποίος είχε παραιτηθεί, σύμφωνα με την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, από το περιφερειακό ιατρείο Μεγίστης όταν έλαβαν χώρα τα γεγονότα, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και η υπόθεση πλέον είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης.
Όπως φαίνεται από αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο 33χρονος γιατρός ήταν αρκετά οξύθυμος. Είχε προηγηθεί, βέβαια, η προσπάθεια φιλοξενίας του σε ένα σπίτι ακατάλληλο, γεγονός που όπως όλα δείχνουν πυροδότησε την ένταση από την πλευρά του, επαναφέροντας το πρόβλημα στέγασης των γιατρών στη νησιωτική χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως φαίνεται από αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο 33χρονος γιατρός ήταν αρκετά οξύθυμος. Είχε προηγηθεί, βέβαια, η προσπάθεια φιλοξενίας του σε ένα σπίτι ακατάλληλο, γεγονός που όπως όλα δείχνουν πυροδότησε την ένταση από την πλευρά του, επαναφέροντας το πρόβλημα στέγασης των γιατρών στη νησιωτική χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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