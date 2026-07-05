Εμμηνόπαυση: Οι ωοθήκες δεν «σιωπούν» μετά το τέλος της γονιμότητας – Ποιον ρόλο αναλαμβάνουν
YGEIAMOU.GR
Ωοθήκες Εμμηνόπαυση Ανοσοποιητικό Σύστημα

Εμμηνόπαυση: Οι ωοθήκες δεν «σιωπούν» μετά το τέλος της γονιμότητας – Ποιον ρόλο αναλαμβάνουν

Οι ωοθήκες φαίνεται ότι συνεχίζουν να συμμετέχουν σε βιολογικές διαδικασίες που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη γήρανση - Τι έδειξε μελέτη

Εμμηνόπαυση: Οι ωοθήκες δεν «σιωπούν» μετά το τέλος της γονιμότητας – Ποιον ρόλο αναλαμβάνουν
Σαβίνα Αποστολοπούλου

Η εμμηνόπαυση περιγράφεται συχνά ως «το τέλος της λειτουργίας των ωοθηκών». Στην πραγματικότητα, όμως, η εικόνα φαίνεται να είναι πιο σύνθετη.

Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Molecular Human Reproduction δείχνει ότι οι ωοθήκες μετά την αναπαραγωγική ηλικία δεν είναι «ανενεργές», αλλά συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές βιολογικές αλλαγές.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη βιολόγο αναπαραγωγής Francesca E. Duncan από το Πανεπιστήμιο Northwestern, μελέτησε τις ωοθήκες ποντικών σε διαφορετικές ηλικιακές φάσεις.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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