Εμμηνόπαυση: Οι ωοθήκες δεν «σιωπούν» μετά το τέλος της γονιμότητας – Ποιον ρόλο αναλαμβάνουν

Η εμμηνόπαυση περιγράφεται συχνά ως «το τέλος της λειτουργίας των ωοθηκών». Στην πραγματικότητα, όμως, η εικόνα φαίνεται να είναι πιο σύνθετη.

Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Molecular Human Reproduction δείχνει ότι οι ωοθήκες μετά την αναπαραγωγική ηλικία δεν είναι «ανενεργές», αλλά συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές βιολογικές αλλαγές.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη βιολόγο αναπαραγωγής Francesca E. Duncan από το Πανεπιστήμιο Northwestern, μελέτησε τις ωοθήκες ποντικών σε διαφορετικές ηλικιακές φάσεις.



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