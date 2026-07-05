Πέτρες στους νεφρούς και υπερπλασία προστάτη: To laser φέρνει νέα εποχή στις ουρολογικές επεμβάσεις

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού συστήματος (πέτρες στους νεφρούς), στην υπερπλασία του προστάτη (αφαίρεση μεγάλου προστάτη) και στους όγκους της ουροδόχου κύστης και του ουρητήρα, είναι ραγδαίες τα τελευταία χρόνια.

Πλέον διαθέτουμε υπερσύγχρονα συστήματα laser με τα οποία μπορούμε να μετατρέψουμε σε σκόνη και να αφαιρέσουμε πέτρες διαφόρων μεγεθών στο νεφρό και στον ουρητήρα, χωρίς τομές και με ελάχιστο χρόνο αποθεραπείας. Τα σύγχρονα μηχανήματα laser φτάνουν ως και ισχύ 150 Watt ενώ ταυτόχρονα συγκρατούν την πέτρα ώστε να μείνει σε σταθερή θέση και να σπάσει γρήγορα και χωρίς επιπλοκές.

Ταυτόχρονα, διαθέτουμε πλέον εξαιρετικά λεπτά εύκαμπτα ενδοσκόπια (ουρητηροσκόπια), πάχους 2-3 χιλιοστών, με τα οποία έχει γίνει εφικτή η πρόσβαση χωρίς τομές, μέχρι και τον πιο απόμακρο κάλυκα του νεφρού. Το πολύ μικρό μέγεθος και η μεγάλη ευλυγισία τους διευκολύνει την διέλευσή τους από πολύ στενούς ουρητήρες και με κάμψη φτάνουν ακόμα και εγκλωβισμένες πέτρες στα πλέον δύσκολα σημεία του νεφρού.



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