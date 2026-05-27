Μπίζας: Η δουλειά του νοσηλευτή θέλει ψυχή – Στην Ελλάδα κυριαρχεί η «σιωπηλή παραίτηση»



Τις σοβαρές ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό τόνισε ο Λάμπρος Μπίζας, Αντιπρόεδρος Α’ Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) και ταμίας του European Nursing Council (ENC), μιλώντας στο τελευταίο πάνελ με τίτλο «Ποιος θα φροντίζει τους ασθενείς; Η κρίση ανθρώπινου δυναμικού στην Υγεία» του 7ου Συνεδρίου Υγείας του ygeiamou.gr.

«Νοσηλευτικό προσωπικό σημαίνει νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, πραγματοφορείς και λοιποί. Εάν μιλήσουμε αμιγώς για νοσηλευτές, πάμε στο νούμερο 2,4 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι τραγική. Έχουμε τα πρωτεία από το τέλος μαζί με τη Μάλτα και την Κύπρο ενδεχομένως. Όταν οι σκανδιναβικές χώρες μπορεί να φτάσουν 13 νοσηλευτές, το μέγιστο ανά 1.000 κατοίκους», σημείωσε ο κ. Μπίζας, επισημαίνοντας ότι «οι αριθμοί είναι αμείλικτοι».

Μιλώντας για τις πληρότητες των δημόσιων νοσοκομείων και πόσο επιβαρύνονται τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής σε σύγκριση με τα νοσοκομεία της Περιφέρειας, ο κ. Μπίζας ανέφερε ότι ο δείκτης νοσηλευτή ανά κατειλημμένη κλίνη μπορεί να είναι 2,7 στην επαρχία αλλά στην Αττική είναι 1,6. «Και αυτό είναι το τραγικό που καμιά φορά μας ξεφεύγει», σημείωσε.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr