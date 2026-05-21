Λεπτοσπείρωση: Παρέμβαση ΕΟΔΥ στη Ζάκυνθο για τη διερεύνηση πρόσφατων περιστατικών
YGEIAMOU.GR
ΕΟΔΥ Ζάκυνθος Λεπτοσπείρωση

Λεπτοσπείρωση: Παρέμβαση ΕΟΔΥ στη Ζάκυνθο για τη διερεύνηση πρόσφατων περιστατικών

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πραγματοποίησε επιτόπια παρέμβαση στο νησί, με στόχο τη διερεύνηση των περιστατικών και την ενημέρωση του πληθυσμού για τα μέτρα πρόληψης

Λεπτοσπείρωση: Παρέμβαση ΕΟΔΥ στη Ζάκυνθο για τη διερεύνηση πρόσφατων περιστατικών
ygeiamou.gr team
Με αφορμή την καταγραφή τεσσάρων κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, ένα εκ των οποίων είχε θανατηφόρα έκβαση, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) πραγματοποίησε στις 28 Απριλίου 2026 επιτόπια παρέμβαση στο νησί, με στόχο τη διερεύνηση των περιστατικών, την ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και την ενημέρωση του πληθυσμού για τα μέτρα πρόληψης.

Τι είναι η λεπτοσπείρωση

Η λεπτοσπείρωση είναι βακτηριακή ζωοανθρωπονόσος που μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με νερό, έδαφος ή υλικά επιμολυσμένα με ούρα ζώων, ιδιαίτερα τρωκτικών. Η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα που μοιάζουν με γριπώδη συνδρομή, όπως πυρετό, ρίγος, πονοκέφαλο και μυαλγίες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο με προσβολή των νεφρών, του ήπατος ή άλλων οργάνων. Η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και η έγκαιρη θεραπεία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την καλή έκβαση της νόσου.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης