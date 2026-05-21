Λεπτοσπείρωση: Παρέμβαση ΕΟΔΥ στη Ζάκυνθο για τη διερεύνηση πρόσφατων περιστατικών
Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πραγματοποίησε επιτόπια παρέμβαση στο νησί, με στόχο τη διερεύνηση των περιστατικών και την ενημέρωση του πληθυσμού για τα μέτρα πρόληψης
Με αφορμή την καταγραφή τεσσάρων κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, ένα εκ των οποίων είχε θανατηφόρα έκβαση, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) πραγματοποίησε στις 28 Απριλίου 2026 επιτόπια παρέμβαση στο νησί, με στόχο τη διερεύνηση των περιστατικών, την ενίσχυση της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και την ενημέρωση του πληθυσμού για τα μέτρα πρόληψης.
Τι είναι η λεπτοσπείρωση
Η λεπτοσπείρωση είναι βακτηριακή ζωοανθρωπονόσος που μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με νερό, έδαφος ή υλικά επιμολυσμένα με ούρα ζώων, ιδιαίτερα τρωκτικών. Η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα που μοιάζουν με γριπώδη συνδρομή, όπως πυρετό, ρίγος, πονοκέφαλο και μυαλγίες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή νόσο με προσβολή των νεφρών, του ήπατος ή άλλων οργάνων. Η έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και η έγκαιρη θεραπεία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την καλή έκβαση της νόσου.
