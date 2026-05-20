«Τροφή για Συζήτηση»: Η νέα σειρά vidcast-podcast του Υπ. Υγείας και της UNICEF για την παιδική παχυσαρκία
Με νέα σειρά vidcast και podcast ανοίγουν τον διάλογο για την παιδική παχυσαρκία το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF - Η νέα σειρά ονομάζεται «Τροφή για Συζήτηση» και έχει στόχο την ενημέρωση και την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για την παχυσαρκία στα παιδιά
Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας της εποχής μας. Δεν αφορά μόνο τη διατροφή ή το σωματικό βάρος, αλλά συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των παιδιών, τις συνήθειες της οικογένειας, τη σωματική δραστηριότητα, την ψυχολογία και τη συνολική ποιότητα ζωής.
Με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση και την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από το ζήτημα, το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF παρουσιάζουν τη νέα σειρά vidcast/podcast «Τροφή για Συζήτηση», η οποία είναι διαθέσιμη μέσα από το YouTube κανάλι της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας και το Spotify.
