Σε αυξημένη ετοιμότητα η Ελλάδα για τον ιό Έμπολα – Τι συζητήθηκε στη σύσκεψη του ΕΟΔΥ

Σε πλήρη ετοιμότητα είναι οι ελληνικές υγειονομικές αρχές σχετικά με τη νέα επιδημία του ιού Έμπολα που έχει ξεσπάσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και άλλες αφρικανικές χώρες και μετρά ήδη τουλάχιστον 130 θανάτους. Σε ευθυγράμμιση με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), οι επιστήμονες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) συνεδρίασαν χθες για να εξετάσουν τα επιδημιολογικά δεδομένα καθώς και εάν απαιτούνται μέτρα για ταξιδιώτες από την Αφρική.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, οι ειδικοί στη χώρα μας υιοθετούν τη στάση των Ευρωπαίων συναδέλφων τους, οι οποίοι εκτιμούν ότι ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός για τους Ευρωπαίους, ακόμη και όσων ζουν στις πληγείσες περιοχές. Έτσι, με τα τωρινά δεδομένα, τόσο οι ευρωπαϊκές αρχές όσο και οι ελληνικές δεν αναμένεται να προχωρήσουν σε αυστηρότερα μέτρα και στην έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών, όπως έκαναν οι ΗΠΑ.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr



