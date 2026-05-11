Καρκίνος: Tεστ προβλέπει για πρώτη φορά την αποτελεσματικότητα της ανοσοθεραπείας

Ένα νέο τεστ που βασίζεται σε απλές αιματολογικές εξετάσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει ποιοι ογκολογικοί ασθενείς είναι πιθανότερο να ανταποκριθούν στην ανοσοθεραπεία, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Το νέο μοντέλο, με την ονομασία SCORPIO, αναπτύχθηκε από ερευνητές του Memorial Sloan Kettering Cancer Center και του Icahn School of Medicine at Mount Sinai και αξιοποιεί δεδομένα από συνήθεις εξετάσεις αίματος, όπως η γενική αίματος και ο βιοχημικός έλεγχος, χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες ή ακριβές γενετικές αναλύσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο Nature Medicine, το εργαλείο αποδείχθηκε πιο αποτελεσματικό από τους δύο βασικούς βιοδείκτες που χρησιμοποιούνται σήμερα για την πρόβλεψη της ανταπόκρισης στην ανοσοθεραπεία.



