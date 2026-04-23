Γιατί δεν πρέπει να φάτε γλυκό πριν κάνετε μασάζ – Πόσο εμποδίζει τη χαλάρωση η ζάχαρη
Γιατί δεν πρέπει να φάτε γλυκό πριν κάνετε μασάζ – Πόσο εμποδίζει τη χαλάρωση η ζάχαρη
Εάν θέλετε να αποκομίσετε όλα τα οφέλη της χαλάρωσης ενός μασάζ, νεότερη μελέτη προτείνει να αποφύγετε τη ζάχαρη προηγουμένως. Δείτε γιατί
Ένα κομμάτι σοκολάτας πριν από μια σημαντική συνάντηση ή μια μπάρα δημητριακών πριν από έντονη άσκηση: η γλυκόζη είναι γνωστό ότι είναι το «καύσιμο» του οργανισμού σε στρεσογόνες καταστάσεις. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η ίδια αυτή «ώθηση» μπορεί να λειτουργεί ανασταλτικά όταν στόχος είναι η χαλάρωση.
Ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας διερεύνησε για πρώτη φορά σε βάθος το πώς η ζάχαρη επηρεάζει τη διαδικασία της χαλάρωσης. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο International Journal of Psychophysiology. Όπως συνοψίζει ο καθηγητής νευροψυχολογίας, Δρ. Jens Pruessner: «Αν το στομάχι σας είναι γεμάτο, οι ασκήσεις χαλάρωσης δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικές».
Ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας διερεύνησε για πρώτη φορά σε βάθος το πώς η ζάχαρη επηρεάζει τη διαδικασία της χαλάρωσης. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο International Journal of Psychophysiology. Όπως συνοψίζει ο καθηγητής νευροψυχολογίας, Δρ. Jens Pruessner: «Αν το στομάχι σας είναι γεμάτο, οι ασκήσεις χαλάρωσης δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικές».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
