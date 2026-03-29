Μητρική θνησιμότητα: 240.000 γυναίκες πέθαναν το 2023 από αίτια που σχετίζονται με την κύηση και τον τοκετό
Παγκόσμια ανάλυση δείχνει ότι, παρά τη συνολική μείωση των μητρικών θανάτων, η υποσαχάρια Αφρική, η Νότια Ασία και άλλες περιοχές εξακολουθούν να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος

Οι παγκόσμιοι μητρικοί θάνατοι μειώθηκαν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, αλλά περισσότερες από 100 χώρες εξακολουθούν να μην επιτυγχάνουν τον παγκόσμιο στόχο μητρικής θνησιμότητας, καθώς η πρόοδος επιβραδύνεται διεθνώς.

Τα παραπάνω διαπιστώνει έρευνα σε 204 χώρες και περιοχές έως το 2023, με επικεφαλής το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας (IHME) του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health.

Η μελέτη εκτιμά ότι 240.000 γυναίκες πέθαναν από αίτια σχετικά με την κύηση και τη γέννα το 2023, αντιπροσωπεύοντας το 5,5% όλων των θανάτων μεταξύ γυναικών ηλικίας 10-54 ετών παγκοσμίως.

