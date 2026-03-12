Ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ασθενών οι στόχοι της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
Οι δύο Ακαδημίες της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας στοχεύουν στην καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων υγείας και στην ουσιαστικότερη παρουσία των ασθενών στον διάλογο και στη λήψη αποφάσεων

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η εκπαίδευση και εγγραμματοσύνη των ασθενών και η ουσιαστικότερη συμμετοχή τους στο σύστημα υγείας βρίσκονται στο επίκεντρο της Ακαδημίας Ασθενών Ελλάδας, μιας πρωτοβουλίας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια σταθερή εκπαιδευτική δομή για ασθενείς, φροντιστές και εκπροσώπους συλλόγων.

Όπως τονίστηκε στη σχετική παρουσίαση, η ψηφιακή εγγραμματοσύνη αναπτύσσεται πάνω σε δύο διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς πυλώνες: την Ψηφιακή Ακαδημία Ασθενών, που εστιάζει στα ψηφιακά εργαλεία υγείας, και την Ακαδημία Ασθενών EUPATI, που στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου των ασθενών στην εκπροσώπηση, στη διαβούλευση και στη λήψη των αποφάσεων.

Σαβίνα Αποστολοπούλου
