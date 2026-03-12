Ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ασθενών οι στόχοι της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Οι δύο Ακαδημίες της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας στοχεύουν στην καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων υγείας και στην ουσιαστικότερη παρουσία των ασθενών στον διάλογο και στη λήψη αποφάσεων