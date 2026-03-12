Άμεσες προσλήψεις και υψηλότερους μισθούς για νοσηλευτές υπόσχεται το Υπουργείο Υγείας – Τι προβλέπεται σε νομοσχέδιο

Το Υπουργείο Υγείας ετοιμάζει τη δημιουργία ειδικού κλάδου νοσηλευτών, με στόχο ταχύτερες προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ και ένταξή τους στο ειδικό μισθολόγιο ώστε να αυξηθούν οι απολαβές τους