Καρκίνος ωοθηκών: 5 «σιωπηλά» συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι γυναίκες
YGEIAMOU.GR
Καρκίνος ωοθηκών Ουροδόχος κύστη Συμπτώματα Γυναίκες Κοιλιά Φούσκωμα

Καρκίνος ωοθηκών: 5 «σιωπηλά» συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι γυναίκες

Ακόμη και μικρές αλλαγές στο σώμα μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία - Οι ειδικοί εξηγούν ποια φαινομενικά αθώα αλλά επίμονα συμπτώματα πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες για την προστασία της υγείας τους

Καρκίνος ωοθηκών: 5 «σιωπηλά» συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι γυναίκες
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ο καρκίνος των ωοθηκών θεωρείται από τους πιο δύσκολους γυναικολογικούς καρκίνους στην έγκαιρη διάγνωση, καθώς τα συμπτώματά του είναι συχνά ήπια και εύκολα συγχέονται με άλλες πιο κοινές παθήσεις του πεπτικού ή του ουροποιητικού συστήματος.

Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς υγείας, όπως το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS) και την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (American Cancer Society), υπάρχουν ορισμένα βασικά συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και στα πρώιμα στάδια της νόσου και καλό είναι να αξιολογούνται από γιατρό εάν επιμένουν.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης