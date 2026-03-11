Νέες θεραπείες με ινκρετίνες στη μάχη κατά της παχυσαρκίας
Από την απώλεια βάρους έως τα καρδιομεταβολικά οφέλη, οι καινούργιες θεραπείες «ανοίγουν τον δρόμο» προς νέες δυνατότητες, ενώ δείχνουν ότι η παχυσαρκία μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με εξατομικευμένη φροντίδα
Οι ινκρετίνες αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και αντιμετωπίζουμε την παχυσαρκία. Για χρόνια, η συζήτηση γύρω από το σωματικό βάρος περιοριζόταν συχνά σε απλουστευτικές εξηγήσεις, όπως η υπερβολική λήψη τροφής ή η έλλειψη άσκησης.
Ωστόσο, οι νεότερες εξελίξεις στη φαρμακευτική θεραπεία δείχνουν ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Οι θεραπείες που βασίζονται στις ινκρετίνες, οι οποίες αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, έχουν εξελιχθεί σε βασικά όπλα και απέναντι στην παχυσαρκία και τις μεταβολικές διαταραχές που τη συνοδεύουν. Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος) παραθέτουν τα σημαντικότερα δεδομένα.
