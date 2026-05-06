Γιατί αλλάζει αναισθησιολόγο το νοσοκομείο Λήμνου κάθε 10 ημέρες – Τι έχει συμβεί
Τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας των νησιών αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, που επιδεινώνονται το καλοκαίρι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Λήμνο όπου απουσιάζει αναισθησιολόγος και άλλες βασικές ειδικότητες
Ένα πρόβλημα λύνεται κι ένα νέο προκύπτει στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας των νησιών, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται συνέχεια επί ποδός για στελέχωση με γιατρούς όπου υπάρχουν κενά. Ειδικά ενόψει του καλοκαιριού και της αύξησης της τουριστικής κίνησης οι ανάγκες αυξάνονται ενώ πολλά νησιά χρειάζονται ιατρικό – και όχι μόνο – προσωπικό. Σύμφωνα με καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), το νοσοκομείο Λήμνου εκπέμπει sos καθώς ξέμεινε από αναισθησιολόγο ενώ παρουσιάζονται ελλείψεις και σε άλλες ιατρικές ειδικότητες.
Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, η μοναδική αναισθησιολόγος του νησιού είχε ένα ατύχημα, με αποτέλεσμα να έχει μετακινηθεί αναισθησιολόγος από το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Μετά θα ακολουθήσει μετακίνηση γιατρού από το «Αττικόν», μετά από το Ασκληπιείο Βούλας, κ.ο.κ, με τις μετακινήσεις να εναλλάσσονται μέχρι να επιστρέψει η μόνιμη γιατρός που υπηρετεί στη Λήμνο. Η τακτική που ακολουθείται, σύμφωνα και με τη νομοθεσία, είναι η μετακίνηση γιατρού ίδιας ειδικότητας από υγειονομική δομή εντός της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) για διάστημα δέκα ημερών. Έτσι, για τις ελλείψεις στα νησιά συνήθως με απόφαση της διοίκησης της ΥΠΕ μετακινούνται γιατροί από τα νοσηλευτικά ιδρύματα του Πειραιά ή το «Αττικόν».
